Відправка військ НАТО в Україну стала ще більш імовірною: що вплинуло на думку союзників — ЗМІ

У Європі все ще думають про відправку військ до України

Питання відправки військ в Україну, незважаючи на критику з боку деяких країн, "ще не поховано". Чутливі дебати було відновлено на тлі перспективи можливої ​​відмови Америки від підтримки Києва після того, як Дональд Трамп обійме посаду президента США 20 січня 2025 року.

Про це пише Le Monde із посиланням на обізнані джерела. За їхніми словами, такий сценарій останнім часом навіть "зміцнів". Зокрема, завдяки візиту до Франції прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.

"Між Великобританією та Францією продовжуються обговорення щодо співробітництва в галузі оборони, зокрема, з метою створення основної групи союзників у Європі, орієнтованої на Україну та ширшу європейську безпеку", — цитує видання співрозмовника з військової сфери у Великій Британії.

При цьому з боку Міністерства збройних сил та Єлисейського палацу на даний момент немає офіційного дозволу на відправку звичайних військ чи приватних компаній. Однак у матеріалі наголошується, що протягом кількох місяців "пропозиції явно лежали на столі".

"Під впливом шоку Трампа в Європі виникає новий розклад перед українською кризою", — йдеться в матеріалі.

Варто зазначити, що раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що питання про відправку західних військ до України "законним чином" виникне, якщо Росія прорве українські лінії фронту, і Україна звернеться з таким проханням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що справді заважає НАТО відправити свої війська до України.