Постраждає не лише Європа: у НАТО розповіли, чим загрожує посилення Росії

Росія посилюється за рахунок своїх союзників і це несе загрозу всьому світу

Посилення зв’язків між Росією, Китаєм, КНДР та Іраном несе загрозу всьому світу. Постраждати може не лише Європа, а й Північна Америка та Індо-Тихоокеанський регіон.

Про це сказав у вівторок, 12 листопада, генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Його слова наводить Reuters.

Виступаючи на брифінгу разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, Рютте наголосив, що в нинішніх умовах важливо зберігати трансатлантичну єдність та підтримку України.

"Росія, яка співпрацює з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм, загрожує не тільки Європі, а й миру та безпеці, так, тут, у Європі, але також в Індо-Тихоокеанському регіоні та в Північній Америці", — сказав він.

Також він зазначив, що Китай підтримує економіку Росії й цим посилює свої позиції на світовій арені.

Видання припустило, що це послання Рютте було направлено насамперед обраному президенту США Дональду Трампу, який раніше критикував надання допомоги Україні. Зазначається, що його перемога викликала стурбованість не лише у Києві, а й у багатьох європейських столицях.

Як повідомлялося раніше, колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон оцінив плани Трампа щодо України. За його словами, Лондону, можливо, доведеться подумати про відправку військ до України.