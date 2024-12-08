Асад без підтримки Путіна втратив владу в Сирії. Ердоган переміг. Три важливі новини про ситуацію в цій країні

Наступ повстанців тривав лише 11 днів

У неділю, 8 грудня, сирійські повстанці увійшли до Дамаску та оголосили про падіння режиму президента Башара Асада. "Телеграф" підібрав для вас найважливіші новини про ситуацію в Сирії до цього часу.

Свій наступ коаліція повстанців на чолі з ісламістським угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS) почала 29 листопада 2024 року. А повідомлення про їхній вхід у сирійську столицю з'явилися зранку 8 грудня. Там вони не зустріли жодного опору з боку армії.

Повстанці взяли під контроль столичний аеропорт та почали звільняти ув’язнених із в’язниць. Республіканська гвардія припинила охороняти президентську резиденцію.

Що зараз відбувається у країні

Як розповіли два високопоставлені сирійські армійські офіцери, президент Сирії Башар аль-Асад залишив Дамаск. Він нібито скористався літаком і вилетів зі столиці у невідомому напрямку.

За попередніми даними, Асад міг перебувати на борту російського літака Іл-76Т. Тим часом за даними сервісу Flightradar, Іл-76Т із невідомих причин у неділю зник з радарів у районі Сирії. Це могло статися біля Аль-Сувейрі.

Агентство Reuters з посиланням на джерела в Сирії повідомило, що існує дуже висока ймовірність того, що Асад міг загинути в авіакатастрофі. Проте точної інформації про місце його перебування зараз немає.

Прем’єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом, і вжити всіх необхідних заходів для передачі влади. Він закликав зберегти всі інституції сирійської держави і наголосив на готовності підтримати подальше управління країною. Водночас лідер повстанців повідомив, що державні установи в Дамаску залишатимуться під контролем прем’єр-міністра до офіційної передачі влади.

Міністр зв'язку республіки повідомив, що уряд Сирії отримав гарантії безпеки від бойовиків. За його словами, урядовці повернуться на свої робочі місця протягом двох днів.

Водночас мешканці сирійських міст масово виходять на вулиці та святкують падіння режиму Асада. Зокрема, масову акцію було зафіксовано у Хамі.

Перемога Ердогана

Угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" було засноване у 2017 році внаслідок злиття кількох інших організацій. Одна з них — "Фронт ан-Нусра" раніше була відділенням "Аль-Каїди" на території Лівану та Сирії.

"Хайят Тахрір аш-Шам" визнана терористичною організацією у США, Росії та Туреччині. Проте турецька влада розглядає цю організацію у ролі союзника. За даними ЗМІ, саме Туреччина стоїть за організацією наступу повстанців.

Своєю чергою президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, коментуючи ситуацію у Сирії, заявив, що там склалася нова реальність. Він заявив, що "його країна бажає, щоб сусідня Сирія набула миру та спокою після 13 років громадянської війни".

Варто зазначити, що це вже друга перемога Ердогана після війни в Нагірному Карабасі у 2020 році. Тоді Туреччина активно підтримувала Азербайджан у конфлікті з Вірменією, яка згодом його програла.

Росія не підтримала Асада

Уряд Башара Асада багато років спирався на допомогу Росії. Проте після початку широкомасштабного вторгнення РФ до України, ця підтримка почала слабшати.

На початку наступу повстанців російська авіація завдавала ударів по території, яку вони контролювали. Але потім ці удари припинилися.

Росія на тлі просування сил сирійської опозиції ухвалила рішення вивести кораблі свого військово-морського флоту з Тартуса — другого за величиною портового міста Сирії. А сирійські повстанці захопили величезну кількість російської військової техніки.

У МЗС РФ уже відреагували на падіння режиму Асада. Там повідомили, що той провів переговори з "учасниками збройного конфлікту". Стверджується, що після цього Асад ухвалив рішення залишити президентську посаду і залишив країну, "давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом".

На тлі падіння режиму президента Сирії Башара аль-Асада та взяття Дамаска повстанцями танки Ізраїльської армії оборони (ЦАХАЛ) перетнули буферну зону та увійшли до Сирії. Війська ЦАХАЛ також проводять інженерні роботи на загородженнях на ізраїльсько-сирійському кордоні на Голанських висотах.

Нагадаємо, на тлі повідомлень про падіння режиму Асада в Сирії обговорюють заяву президента Росії Володимира Путіна 7-річної давності. Тоді він виступив перед угрупуванням російських військ у Сирії.