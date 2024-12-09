Россия и Иран в очередной раз демонстрируют свою беспомощность

Россия попросила помощи у Турции, чтобы вывести свой военный контингент с сирийской территории. Сейчас часть россиян заблокирована на территории страны, также есть гарнизоны на военно-морской базе Тартус и воздушной базе Хмеймим. Между тем, с другой стороны Сирии впервые с 1973 года на ее территорию вошли войска Израиля.

О просьбе России сообщило CNN Türk. По данным издания, Москва пытается заставить Анкару поспособствовать безопасному выводу военных РФ из Сирии.

"Похоже, что эти войска будут переведены на территорию, подконтрольную турецким вооруженным силам, а затем будут отправлены в Россию по воздуху. Россия попросила о такой помощи, чтобы безопасно вывести свои войска. Марионеточные силы Ирана уже достаточно давно не эффективны в Сирии", – сказано в сообщении.

Между тем, пока Россия и Иран в очередной раз демонстрируют свою беспомощность, впервые со времен Октябрьской войны 1973 года ЦАХАЛ вошел на территории Сирии. Сухопутные подразделения Израиля заняли буферную зону на горе Хермон и других участках границы, где не должны были находиться, пишет The New York Times.

"Мы отдали израильской армии приказ захватить эти позиции, чтобы гарантировать, что ни одна враждебная сила не закрепится непосредственно у границы Израиля", – официально объявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, отметив, что меры якобы носят временный характер.

Некоторые СМИ пишут, что часть позиций на линии разграничения Израиля были переданы российскими подразделениями, дислоцированными там со времен режима Асада. Они сделали это в обмен на возможность беспрепятственно выйти с этих территорий. Отметим, что Голанские высоты, теперь полностью контролируемые Израилем, были частично захвачены в 1967 году и аннексированы им в 1981 году. Большинство стран признают эту территорию оккупированной Израилем.

Отметим, что 8 декабря 54-летнее правление Асадов в Сирии фактически завершилось. Президент Башар Асад покинул страну и бежал в Россию, где Путин дал ему убежище. Сирийская оппозиция, поддерживаемая США и ЕС, получила власть в Сирии. Позже данные о бегстве Асада в Москву прокомментировал пока действующий президент США Джо Байден.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что именно произошло с Башаром Асадом после побега. Дезинформацию о якобы гибели сирийского президента государство-агрессор Россия использовала для прикрытия своей операции по спасению Асада и его семьи.