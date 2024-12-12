Плани більші, аніж у Гітлера. Розкрито справжні наміри Путіна

Якщо Трамп почне домовлятися з Путіним, це буде "Ялта-2"

Навіть попри встановлення несправедливого для України миру з Росією, не варто думати, що президент Володимир Путін спить і бачить, щоб знищити нашу країну. І попри порівняння з Адольфом Гітлером — його плани набагато глобальніші.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів юрист, ветеран та громадський діяч Геннадій Друзенко. Він також пояснив, чи досягне Путін свої планів.

Більше читайте у публікації: "Залужний буде ремейком Ющенка, а Україні треба погоджуватись на важкий мир, — Геннадій Друзенко".

— Насправді він набагато більш раціональніший гравець, аніж навіть Зеленський, — каже юрист. — Путін хоче перетворити світ правил на світ домовленостей. Маю на увазі правила, які диктували США. І як тільки Трамп з ним сідає і домовляється, то Путін свого досягнув. Це вже друга Ялта.

На думку Геннадія Друзенка, Україна буде лише одним із пунктів домовленостей у великому пакеті з розділу сфер впливу у світі між США та Росією.

— Справи у росіян йдуть не так добре, наприклад, рубль зашкалює. Якщо нафту опустити нижче 50 доларів за барель (а Трамп це може зробити), то російська економіка зайде в колапс. Залежність від Китаю збільшується. Не думаю, що Путін спить і бачить Росію ресурсною базою Китаю. Вони воюють контрактниками, а найманці дорожчають щомісяця: 25-30 тисяч доларів вже платять на "вході". Тому говорити, що у них безмежні ресурси — некоректно. Просто організація у них виявилася кращою, ніж в Україні і їм вдалося перевести економіку на військові рейки, — наголошує громадський діяч.

Тому Путін, по суті, досягне своїх головних цілей, каже він.

— А Україна, швидше за все, не вступить в НАТО в найближчому майбутньому і втратить Донбас (все йде до того). І у Путіна є всі підстави оголосити перемогу. Якщо ви думаєте, що Путін — це Гітлер, який буде жити в паралельній реальності і перти вперед, то з того, як він перебудував Росію на цю війну, висновки можна зробити протилежні, — підсумував Геннадій Друзенко.

Нагадаємо, раніше він розвіяв популярний міф про НАТО.