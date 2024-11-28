Турбується чи погрожує? Путін зробив неоднозначну заяву про життя Трампа

Трактувати слова Путіна можна по-різному

Майбутній президент США Дональд Трамп, на якого вчинили замахи, нібито досі залишається в небезпеці. Таку двозначну заяву зробив президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляють російські пропагандисти. Так, коментуючи питання про дозвіл ударів американською далекобійною зброєю по РФ і подальші взаємини зі США, Путін раптово переключився на тему замахів на Трампа і виборчої кампанії в США.

"Трамп навіть зараз не в безпеці, але я сподіваюся, що він людина розумна і обережна", — сказав він.

Варто зазначити, що трактувати цю заяву можна по-різному — і як начебто "занепокоєння за американського колегу", і як відкриту погрозу.

Нагадаємо, що за даними ФБР, кандидати на високі посади у новій адміністрації США почали отримувати погрози. Декільком із них прийшли повідомлення про бомби в їхніх будинках. Прес-секретар перехідної команди обраного президента Дональда Трампа Каролін Лівітт повідомила, що погрози вже отримали кілька людей, а правоохоронці швидко відреагували на виклики та забезпечили безпеку. Офіційно імена жертв погроз не називаються. Однак деякі з них уже зізналися про це публічно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін зробив заяву про удар по Києву.