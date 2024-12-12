Стало відомо, як Трамп планує натиснути на Путіна у питанні України

Він також розповів про втрати України та РФ

Обраний президент США Дональд Трамп використає підтримку України як важіль, щоб підштовхнути Росію до переговорів. Він запевнив, що хоче досягти угоди про закінчення війни

Про це Трамп заявив в інтерв'ю журнал Time, який нещодавно назвав його "Людиною року". Так він відповів на питання про те, чи відмовиться він від України.

"Я хочу досягти угоди. І єдиний спосіб досягти угоди — це не відмовлятися", – зазначив обраний президент.

Крім того, Трамп заявив, що втрати України та Росії в останній місяць були приблизно рівними. Він розповів, що зустрічався із групою людей з уряду, які поінформували його про кількість загиблих солдатів, які були вбиті за останній місяць.

"Це приголомшливі цифри як росіян, так і українців, і цифри приблизно рівні. Знаєте, я знаю, що вони люблять говорити, що це не так, але вони приблизно рівні. Кількість убитих молодих солдатів, що лежать на полях усюди, приголомшує", — сказав Трамп.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що в найближчій перспективі Україні може бути складно розраховувати на колишні обсяги військової допомоги зі Сполучених Штатів Америки.