Російська прокуратура проводить перевірку

У четвер, 10 вересня, в Росії розбився навчально-бойовий літак Як-130. Це сталося у Калмикії, за 40 кілометрів від міста Еліста.

Про це повідомляють Російські ЗМІ та Telegram-канали. Зазначається, що літак здійснював навчально-тренувальний політ.

Повідомляється, що пілот встиг катапультуватись. Його госпіталізували на гелікоптері до госпіталю Волгограда.

Еліста на мапі

Причина інциденту встановлюється. Пріоритетною версією називають відмову техніки.

Інформацію про падіння військового літака підтвердили у прокуратурі регіону. Представник прокуратурі зазначив, що за фактом того, що сталося, розпочато перевірку.

Що відомо про літак Як-130

Як-130 — це російський навчально-бойовий літак, який здатний виконувати маневри, характерні для винищувачів четвертого та п’ятого поколінь. Репрограмування системи управління дозволяє готувати льотчиків не лише для російських бойових літаків, а й для літаків НАТО. У бойовій модифікації його можна використовувати як легкий ударний літак.

Їх виробляють на Іркутському авіаційному заводі у РФ. Перший політ дослідний зразок Як-130 здійснив 25 квітня 1996 року і лише в грудні 2009 року були повністю завершені випробування моделі. Він став першим повністю новим (а не модернізованим варіантом існуючої моделі) літаком, побудованим в Росії після розпаду СРСР.

Характеристики літака дають змогу використовувати його як легкий штурмовик, літак-розвідник, винищувач-бомбардувальник і літак радіоелектронної боротьби. Літак здатний нести до 3 тонн бойового навантаження (кероване і некероване ракетне і бомбове озброєння, гармати тощо) на дев'яти зовнішніх вузлах підвіски. Розмах крила становить майже 10 метрів, а максимальна швидкість досягає 960 км/год.

У серпні 2024 року в РФ представили Як-130М, додатково озброєний ракетами класу "повітря — повітря" і високоточними засобами ураження класу "повітря — земля" із супутниковими та лазерними системами наведення. Ця модифікація, зберігаючи навчальні якості, являє собою повноцінний легкий винищувач.

Вартість Як-130 складає близько 15 мільйонів доларів США (на експорт). Цей літак знаходиться на озброєнні РФ, Білорусі, Бангладеша, В’єтнаму, Лаосу, М’янми та Ірану.

Нагадаємо, Росія зупиняє виробництво найновітніших стелс-винищувачів 5 покоління Су-57, які у НАТО називають "Фелон". До такого кроку країну-агресорку змусили санкції, які почали запроваджувати західні країни 31 місяць тому.