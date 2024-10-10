У Росії розбився військовий літак: в чому причина
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Російська прокуратура проводить перевірку
У четвер, 10 вересня, в Росії розбився навчально-бойовий літак Як-130. Це сталося у Калмикії, за 40 кілометрів від міста Еліста.
Про це повідомляють Російські ЗМІ та Telegram-канали. Зазначається, що літак здійснював навчально-тренувальний політ.
Повідомляється, що пілот встиг катапультуватись. Його госпіталізували на гелікоптері до госпіталю Волгограда.
Причина інциденту встановлюється. Пріоритетною версією називають відмову техніки.
Інформацію про падіння військового літака підтвердили у прокуратурі регіону. Представник прокуратурі зазначив, що за фактом того, що сталося, розпочато перевірку.
Що відомо про літак Як-130
Як-130 — це російський навчально-бойовий літак, який здатний виконувати маневри, характерні для винищувачів четвертого та п’ятого поколінь. Репрограмування системи управління дозволяє готувати льотчиків не лише для російських бойових літаків, а й для літаків НАТО. У бойовій модифікації його можна використовувати як легкий ударний літак.
Їх виробляють на Іркутському авіаційному заводі у РФ. Перший політ дослідний зразок Як-130 здійснив 25 квітня 1996 року і лише в грудні 2009 року були повністю завершені випробування моделі. Він став першим повністю новим (а не модернізованим варіантом існуючої моделі) літаком, побудованим в Росії після розпаду СРСР.
Характеристики літака дають змогу використовувати його як легкий штурмовик, літак-розвідник, винищувач-бомбардувальник і літак радіоелектронної боротьби. Літак здатний нести до 3 тонн бойового навантаження (кероване і некероване ракетне і бомбове озброєння, гармати тощо) на дев'яти зовнішніх вузлах підвіски. Розмах крила становить майже 10 метрів, а максимальна швидкість досягає 960 км/год.
У серпні 2024 року в РФ представили Як-130М, додатково озброєний ракетами класу "повітря — повітря" і високоточними засобами ураження класу "повітря — земля" із супутниковими та лазерними системами наведення. Ця модифікація, зберігаючи навчальні якості, являє собою повноцінний легкий винищувач.
Вартість Як-130 складає близько 15 мільйонів доларів США (на експорт). Цей літак знаходиться на озброєнні РФ, Білорусі, Бангладеша, В’єтнаму, Лаосу, М’янми та Ірану.
Нагадаємо, Росія зупиняє виробництво найновітніших стелс-винищувачів 5 покоління Су-57, які у НАТО називають "Фелон". До такого кроку країну-агресорку змусили санкції, які почали запроваджувати західні країни 31 місяць тому.