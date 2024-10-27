Мінус третій борт за добу: в Росії розбився літак з парашутистами (відео)

Літак серйозно постраждав після "вимушеної посадки"

У Росії розбився пасажирський літак. У нього на борту було 5 людей.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, йдеться про легкомоторний пасажирський літак Ан-2, який впав у Ставропольському краї неподалік Єсентуків.

Російські рятувальники назвали аварію літального апарату "вимушеною посадкою", а також заявили, що ніхто з пасажирів не постраждав. Хоча ЗМІ, посилаючись на свої джерела, повідомляють про щонайменше 1 пораненого.

Як пізніше з’ясувалося, 4 пасажирами літака, що впав, виявилися парашутисти, які планували зробити стрибки.

"Під час навчального польоту літак втратив тягу. Це стало причиною жорсткої посадки", — стверджують російські медіа.

Також вже з’явилися фото з місця авіатрощі. На них видно серйозні руйнації літального апарату.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Кіровській області Росії впав гелікоптер Мі-2, а також, можливо, розбився військовий Ка-52 біля берегів Криму. Таким чином у Росії всього за добу могли розбитися цілих три літальні апарати.