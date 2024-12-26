Герцог Люксембурга объявил об отречении от престола. Кто займет его место

Скоро он достигнет 70-летнего возраста

Великий герцог Люксембурга Анри намерен отречься от престола в пользу 43-летнего сына Гийома. Церемония передачи власти должна состояться 3 октября 2025 года.

Об этом герцог объявил в рождественском послании, которое транслировал местный телеканал Lux TV. Свое решение монарх объяснил возрастом — скоро ему исполнится 70 лет.

"Для большинства сограждан моего возраста теперь пришел момент уйти в отставку. Это естественный процесс, который существует не зря и в равной степени относится и ко мне", — сказал герцог.

Нынешний глава Люксембурга, Великий герцог Анри, появился на свет в 1955 году в замке Бецдорф. Он унаследовал престол от своего отца, великого герцога Жана, чья супруга принцесса Жозефина-Шарлотта происходила из бельгийской королевской семьи.

До восхождения на престол в 2000 году Анри внес значительный вклад в экономическое развитие страны, более 20 лет возглавляя Комитет экономического развития Люксембурга. В 1998 году он был назначен представителем-наместником великого герцога, а спустя два года принял бразды правления. Важным поворотным моментом в истории монархии стал 2008 год, когда парламентским решением роль монарха была сведена к церемониальным функциям.

Люксембург — одно из самых маленьких государств Европы, которое расположено между Германией, Францией и Бельгией. При населении менее 670 тысяч человек, Люксембург лидирует среди европейских стран по уровню ВВП на душу населения. Основой его процветания служит развитый сектор финансовых услуг.

Как сообщал "Телеграф", ранее министр иностранных и европейских дел Люксембурга Ксавье Беттель эмоционально ответил Венгрии, которая постоянно ставит палки в колеса Украине на ее пути в Евросоюз. Он заявил, что Венгрия должна помнить о том, в каком состоянии сама присоединилась к Евросоюзу, прежде чем утверждать, что Украина слишком бедна для вступления в ЕС.