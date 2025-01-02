Космічне сміття або деталі НЛО? В Кенії місцевих налякав двометровий шмат металу, що впав з неба

В Кенії металевий уламок невідомого походження діаметром у два метри звалився з неба на населений пункт Мукуку між столицею країни Найробі та найбільшим портом Кенії Момбасою. Місцеві мешканці налякані та вважають, що це деталь від НЛО, а представники влади – що це всього лише розділове кільце від ракети-носія.

Про інцидент повідомило британське видання Metro із посиланням на місцеві кенійські ЗМІ та джерела. Зазначається, що інцидент стався 30 грудня, не постраждала жодна будівля, або жива істота, окрім наляканих селян.

"Я збиралася працювати, коли ми почули цей гучний вибух… Потім металевий предмет упав і видав ще один звук, налякавши нас", – сказала місцевому новинному сайту одна з жительок Мукуку.

"Я почув те, що я вважав вибухом, коли він приземлився тут! Ду! ду! ду! Я запитав: "Кінець світу сьогодні?"… Я був шокований, тому що було дуже сонячно без жодного натяку на дощ. Сподіваюся, наші керівники розкажуть нам, що це за предмет і чому він сюди впав", – сказав інший місцевий мешканець.

Місцеві мешканці налякані та обурені цим інцидентом. Вони заявляють, що будуть вимагати відповідей від влади.

"Як громада, ми справді стурбовані. А якби це впало в садибу когось із нас?… Чи є в небі компанії, які змусили це впасти на нас? Нам дійсно потрібні відповіді", – заявив виданню ще один свідок падіння уламка.

Тим часом місцеві органи влади вважають, що нічого загадкового або жахливого в інциденті немає. На землю впав звичайний космічний мусор – такі інциденти іноді дійсно трапляються. Космічне агентство Кенії вважає, що це розділове кільце ракети-носія.

"Такі об’єкти, як правило, сконструйовані таким чином, щоб згоряти, коли вони знову потрапляють в атмосферу Землі, або падати над незайнятими областями, такими як океани", – зазначається у повідомленні Агенства.

Як повідомлялося раніше, уламок марсіанської породи допоміг вченим чітко встановити, що на червоній планеті раніше була рідка вода.