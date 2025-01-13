Журналісти виявили сліди наркотиків у парламенті Фінляндії після різдвяного корпоративу

За словами експертів, неможливо визначити, як і коли заборонені речовини потрапили до будівлі парламенту

Сліди амфетамінів, екстазі та кокаїну виявлено у будівлі парламенту Фінляндії після різдвяного корпоративу.

Позитивні проби було взято у трьох різних туалетних кабінках. Про це пише місцеве видання Yle на підставі результатів власного розслідування.

Журналісти видання таємно зібрали матеріал для тесту на наркотики під час різдвяної вечірки у парламенті, на яку було запрошено співробітників парламентських груп, помічників міністрів та журналістів.

Проби взяли у туалетах на двох різних поверхах: на п’ятому, де проходила сама вечірка, та на третьому. У будні приміщення на п’ятому поверсі головної будівлі парламенту використовуються для засідань парламентських груп і для роботи офісів груп.

Журналісти взяли із собою одноразові рукавички, стерильну тканину для збирання проб та стерилізовану воду. Змоченою ганчіркою вони протерли поверхні туалетних кабінок, кришки унітазів, раковини, змішувачі, кришки мильниць та ручки дверей.

Згодом лабораторія надала результати: сліди наркотиків було виявлено у трьох кабінках. Тести визначили амфетамін, екстазі та кокаїн.

За словами експертів, наркотики могли потрапити до туалетів з одягу або з фізичних виділень, наприклад, у результаті чхання. За результатами тесту неможливо визначити, коли саме до туалетів потрапили рештки наркотиків.

Нагадаємо, раніше повстанське угруповання Хаят Тахрір аш-Шам захопило та знищило масштабний склад наркотичного препарату каптагон, який, за їхніми заявами, контролювався братом сирійського президента Махером аль-Асадом.