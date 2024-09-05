Наркотики — у відкритому доступі, а за алкоголь на вулиці буде штраф: це правило туристичної столиці здається "диким"

Ці правила можуть здивувати, особливо якщо ви сподівалися на інше

Правила і традиції туристичних місцин можуть дивувати. Приміром, ми розповідали, чому у Венеції не можна сидіти на землі в деяких місцях. Тепер поговоримо про правила в Амстердамі, які дивують багатьох туристів просто тому, що це не те, чого вони очікували.

Багато хто уявляє Амстердам як місто безмежної свободи, де можна все. Проте реальність дещо інша. Хоча місто відоме своєю толерантністю, воно має чіткі правила, особливо стосовно вживання алкоголю та відвідування певних зон. Детальніше розповідаємо разом із traveloffpath.com.

Міфи та реальність голандської столиці

Незважаючи на ліберальні погляди, Амстердам – це місто з високим рівнем громадського порядку. Розпивання алкоголю в громадських місцях, фотографування працівників секс-індустрії – все це суворо заборонено і карається штрафами.

І часто це дивує відвідувачів, адже столиця відома своїм вільним ставленням до рекреаційних наркотиків. Але кожна з галузей цієї "свободи" дуже жорстко регулюється.

А ще для багатьох дивно, що навіть "дозволені" наркотики не можна вживати на вулицях міста. Саме для цього там така велика кількість спеціальних закладів.

Відвідуючи Амстердам, важливо поважати місцеві звичаї та закони. Це допоможе уникнути неприємних ситуацій і насолодитися подорожжю. Також ми розповідали, чому до вашої дитини можуть причепитися в Таїланді.