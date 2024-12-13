Сирійські повстанці з угруповання Хаят Тахрір аш-Шам завдали значної шкоди наркобізнесу режиму Башара Асада

Повстанське угруповання Хаят Тахрір аш-Шам (HTS) захопило та знищило масштабний склад наркотичного препарату каптагон, який, за їхніми заявами, контролювався братом сирійського президента Махером аль-Асадом.

Як передає UNN, бойовики виявили величезну кількість психостимулюючих пігулок, призначених для контрабандного вивезення до сусідніх країн. Представник HTS у чорній масці, відомий під псевдонімом Абу Малек аш-Шамі, заявив, що склад був пов’язаний з Махером аль-Асадом та його спільником Амером Хіті.

"Кокаїн для бідняків"

Каптагон, прозваний "кокаїном для бідняків", спочатку створювався як лікарський засіб у Німеччині у 1960-х роках. Незважаючи на те, що препарат був заборонений, він продовжує вироблятися в Сирії та поширюватись у країнах Близького Сходу та Європи.

Вартість однієї таблетки становить близько 20 доларів. Препарат отримав сумну популярність як "наркотик джихадистів" через його використання терористичними угрупованнями, включаючи ІДІЛ та ХАМАС.

Дивна економіка наркотрафіку

Експерти вважають, що режим Башара Асада використовує торгівлю каптагоном як інструмент політичного тиску на країни Перської затоки. За даними дослідника Карнегі Хешама Алганнама, обсяги обороту наркотику можна порівняти з масштабами мексиканських наркокартелів.

Популярність препарату пояснюється його здатністю підвищувати активність та пригнічувати почуття голоду. Його використовують студенти підвищення продуктивності, водії — щоб не засипати за кермом, а солдати — підтримки боєздатності.

Знищення складу

Повстанці не лише захопили склад, а й буцімто публічно спалили знайдені наркотичні засоби. "Коли ми увійшли на територію, ми знайшли величезну кількість каптагону. Тому ми його знищили та спалили", — заявив боєць HTS із позивним "Хаттаб". Хоча масштаби виявленої партії вражають, експерти зазначають, що це лише частина більшої системи наркоторгівлі, пов’язаної із сирійським режимом.

Довідка

Заголовок статті – це алюзія на назву книги "Дюжина ножів у спину революції", збірку післяреволюційних оповідань Аркадія Аверченка. Це письменник-сатирик та гуморист українського походження. Він народився у Севастополі у 1881 році, але був змушений емігрувати до Праги у 1920 році.

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