По словам экспертов, невозможно определить как и когда запрещенные вещества попали в здание парламента

Следы амфетаминов, экстази и кокаина обнаружены в здании парламента Финляндии после рождественского корпоратива.

Положительные пробы были взяты в трех разных туалетных кабинках. Об этом пишет местное издание Yle на основании результатов собственного расследования.

Журналисты издания тайно собрали материал для теста на наркотики во время рождественской вечеринки в парламенте, на которую были приглашены сотрудники парламентских групп, помощники министров и журналисты.

Пробы взяли в туалетах на двух разных этажах: на пятом, где проходила сама вечеринка, и на третьем. В будние дни помещения на пятом этаже главного здания парламента используются для заседаний парламентских групп и для работы офисов групп.

Журналисты взяли с собой одноразовые перчатки, стерильную ткань для сбора проб и стерилизованную воду. Смоченной тряпкой они протёрли поверхности туалетных кабинок, крышки унитазов, раковины, смесители, крышки мыльниц и ручки дверей.

Спустя время лаборатория предоставила результаты: следы наркотиков были обнаружены в трёх кабинках. Тесты определили амфетамин, экстази и кокаин.

По словам экспертов, наркотики могли попасть в туалеты с одежды или из физических выделений, например в результате чихания. По результатам теста невозможно определить, когда именно в туалеты попали остатки наркотиков.

Напомним, ранее повстанческая группировка Хаят Тахрир аш-Шам захватила и уничтожила масштабный склад наркотического препарата каптагон, который, по их заявлениям, контролировался братом сирийского президента Махером аль-Асадом.