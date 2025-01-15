Залишається в тіні Коленьки: що відомо про старшого сина Лукашенка і чим він займається у Білорусі

У старшому синові Вікторі Олександр Лукашенко не бачить свого наступника

Віктор Лукашенко – старший син президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він народився в єдиному офіційному шлюбі диктатора з Галиною Желнерович, у якої відібрав у неї корову та обніс будинок парканом. Віктор Лукашенко має військові звання та обіймає високі посади в політиці Білорусі, проте залишається в тіні молодшого позашлюбного сина Олександра Лукашенка Коленьки.

"Телеграф" розповість, що відомо про старшого сина Віктора та чому Лукашенко не бачить у ньому свого приймача.

Віктор Лукашенко — що про нього відомо

Віктор Лукашенко – старший син Олександра та Галини Лукашенко. Він народився у Могильові, 28 листопада 1975 року, зараз йому 49 років і він так само, як і батько, носить пишні вуса.

А ще Віктор Лукашенко, як і багато членів їхньої родини, зробив блискучу кар’єру у білоруських органах влади. У 1998 році він закінчив факультет міжнародних відносин Білоруського державного університету, також служив у спецпідрозділі прикордонних військ у Мінську у званні капітана.

Віктор Лукашенко розпочинав трудову діяльність у білоруському міністерстві закордонних справ. З 2007 року є членом Ради безпеки Республіки Білорусь, також має посаду помічника президента з національної безпеки.

Із лютого 2021 року Віктор Лукашенко став президентом Національного олімпійського комітету Білорусі. І того ж 2021 року отримав звання генерал-майора запасу.

Відомо, що у Віктора Лукашенка велика родина — дружина Лілія та четверо дітей — двоє синів та дві доньки. До речі, старша дочка Віктора та старша онука Олександра Лукашенка 26-річна Вікторія вже спробувала себе як актриса, а зараз працює на посаді другого секретаря у Міністерстві закордонних справ Республіки Білорусь.

Віктор Лукашенко у тіні молодшого брата Коленьки

Олександр Лукашенко у своїх публічних заявах не раз чи то жартував, чи говорив всерйоз, що бачить своїм наступником на посаді президента Білорусі молодшого позашлюбного сина Коленьку. 20-річний юнак не раз з’являвся з батьком-президентом на офіційних заходах та у закордонних поїздках. Він має гарні успіхи у навчанні, і зараз здобуває освіту в Китаї. Виглядає так, ніби його справді готують обійняти пост президента країни.

Дмитро Лукашенко, Микола Лукашенко, Віктор Лукашенко

Коля Лукашенко навіть у такому юному віці зумів затьмарити старших братів Віктора та Дмитра. Принаймні у медійній сфері він точно виділяється серед усіх дітей Лукашенка. Можливо, річ у тому, що старший син Віктор недостатньо амбітний, або ж він був народжений від некоханої жінки, тому Олександр Лукашенко й не бачить його своїм наступником.

Тим часом у Коленьці президент Білорусі, здається, душі не чаїть і за кожної нагоди нахвалює його успіхи. І це при тому, що про матір Миколи немає офіційно підтвердженої інформації. За чутками, молодшого сина Олександру Лукашенку народила його особистий лікар Ірина Абельська, яку довгий час називали коханкою президента.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про коханок Лукашенка і як вони виглядають. Від лікаря та співачки до молоденьких моделей.