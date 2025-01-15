Остается в тени Коленьки: что известно о старшем сыне Лукашенко и чем он занимается в Беларуси

В старшем сыне Викторе Александр Лукашенко не видит своего преемника

Виктор Лукашенко — старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко. Он родился в единственном официальном браке диктатора с Галиной Желнерович, у которой отобрал у нее корову и обнес дом парканом. Виктор Лукашенко имеет воинские звание и занимает большие должности в политике Беларуси, однако остается в тени младшего внебрачного сына Александра Лукашенко Коленьки.

"Телеграф" расскажет, что известно про старшего сына Виктора и почему Лукашенко не видит в нем своего приемника.

Виктор Лукашенко — что о нем известно

Виктор Лукашенко — старший сын Александра и Галины Лукашенко. Он родился в Могилеве, 28 ноября 1975 года, сейчас ему 49 лет и он так же, как и отец носит пышные усы.

А еще Виктор Лукашенко, как и многие члены их семьи, сделал блестящую карьеру в белорусских органах власти. В 1998 году он закончил факультет международных отношений Белорусского государственного университета, также служил в спецподразделении пограничных войск в Минске в звании капитана.

Виктор Лукашенко начинал трудовую деятельность в белорусском министерстве иностранных дел. С 2007 года является членом Совета безопасности Республики Беларусь, также он имеет должность помощника президента по национальной безопасности.

С февраля 2021 года Виктор Лукашенко стал президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. И в том же 2021 году получил звание генерал-майора запаса.

Известно, что у Виктора Лукашенко большая семья — жена Лилия и четверо детей — два сына и две дочери. К слову, старшая дочь Виктора и старшая внучка Александра Лукашенко 26-летняя Виктория уже попробовала себя как актриса, а сейчас работает на должности второго секретаря в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь.

Виктор Лукашенко в тени младшего брата Коленьки

Александр Лукашенко в своих публичных заявлениях не раз то ли шутил, то ли говорил всерьез, что видит своим преемником на посту президента Беларуси младшего внебрачного сына Коленьку. 20-летний юноша не раз появлялся с отцом-президентом на официальных мероприятиях и в заграничных поездках. Он имеет хорошие успехи в учебе, и сейчас получает образование в Китае. Выглядит так, будто его действительно готовят занять пост президента страны.

Дмитрий Лукашенко, Николай Лукашенко, Виктор Лукашенко

Коля Лукашенко даже в таком юном возрасте сумел затмить старших братьев Виктора и Дмитрия. По крайней мере, в медийной сфере он точно выделяется среди всех детей Лукашенко. Возможно дело в том, что старший сын Виктор недостаточно амбициозный, либо же он был рожден от нелюбимой женщины, поэтому Александр Лукашенко не видит его своим преемником.

Тем временем в Коленьке президент Беларуси, кажется, души не чает и при каждой возможности нахваливает его успехи. И это при том, что о матери Николая нет официально подтвержденной информации. По слухам, младшего сына Александру Лукашенко родила его личный врач Ирина Абельская, которую долгое время называли его любовницей.

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