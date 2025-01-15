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Остается в тени Коленьки: что известно о старшем сыне Лукашенко и чем он занимается в Беларуси

Автор
Галина Струс
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Младший сын Лукашенко Коленька уже давно затмил своих старших братьев
Младший сын Лукашенко Коленька уже давно затмил своих старших братьев. Фото Коллаж "Телеграф"

В старшем сыне Викторе Александр Лукашенко не видит своего преемника

Виктор Лукашенко — старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко. Он родился в единственном официальном браке диктатора с Галиной Желнерович, у которой отобрал у нее корову и обнес дом парканом. Виктор Лукашенко имеет воинские звание и занимает большие должности в политике Беларуси, однако остается в тени младшего внебрачного сына Александра Лукашенко Коленьки.

"Телеграф" расскажет, что известно про старшего сына Виктора и почему Лукашенко не видит в нем своего приемника.

Виктор Лукашенко — что о нем известно

Виктор Лукашенко — старший сын Александра и Галины Лукашенко. Он родился в Могилеве, 28 ноября 1975 года, сейчас ему 49 лет и он так же, как и отец носит пышные усы.

Виктор Лукашенко

А еще Виктор Лукашенко, как и многие члены их семьи, сделал блестящую карьеру в белорусских органах власти. В 1998 году он закончил факультет международных отношений Белорусского государственного университета, также служил в спецподразделении пограничных войск в Минске в звании капитана.

Виктор Лукашенко фото

Виктор Лукашенко начинал трудовую деятельность в белорусском министерстве иностранных дел. С 2007 года является членом Совета безопасности Республики Беларусь, также он имеет должность помощника президента по национальной безопасности.

С февраля 2021 года Виктор Лукашенко стал президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. И в том же 2021 году получил звание генерал-майора запаса.

Известно, что у Виктора Лукашенко большая семья — жена Лилия и четверо детей — два сына и две дочери. К слову, старшая дочь Виктора и старшая внучка Александра Лукашенко 26-летняя Виктория уже попробовала себя как актриса, а сейчас работает на должности второго секретаря в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь.

Виктор Лукашенко фото

Виктор Лукашенко в тени младшего брата Коленьки

Александр Лукашенко в своих публичных заявлениях не раз то ли шутил, то ли говорил всерьез, что видит своим преемником на посту президента Беларуси младшего внебрачного сына Коленьку. 20-летний юноша не раз появлялся с отцом-президентом на официальных мероприятиях и в заграничных поездках. Он имеет хорошие успехи в учебе, и сейчас получает образование в Китае. Выглядит так, будто его действительно готовят занять пост президента страны.

сыновья Лукашенко
Дмитрий Лукашенко, Николай Лукашенко, Виктор Лукашенко

Коля Лукашенко даже в таком юном возрасте сумел затмить старших братьев Виктора и Дмитрия. По крайней мере, в медийной сфере он точно выделяется среди всех детей Лукашенко. Возможно дело в том, что старший сын Виктор недостаточно амбициозный, либо же он был рожден от нелюбимой женщины, поэтому Александр Лукашенко не видит его своим преемником.

Коленька Лукашенко

Тем временем в Коленьке президент Беларуси, кажется, души не чает и при каждой возможности нахваливает его успехи. И это при том, что о матери Николая нет официально подтвержденной информации. По слухам, младшего сына Александру Лукашенко родила его личный врач Ирина Абельская, которую долгое время называли его любовницей.

Коленька Лукашенко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о любовницах Лукашенко и как они выглядят. От врача и певицы до молоденьких моделей.

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#Александр Лукашенко #Николай Лукашенко #Виктор Лукашенко