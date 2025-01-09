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Лукашенко відібрав у неї корову та обніс будинок парканом: як виглядає перша леді Білорусі і що про неї відомо

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Олександр Лукашенко був офіційно одружений лише один раз
Олександр Лукашенко був офіційно одружений лише один раз. Фото Телеграф, Getty Images

Загадкова перша леді Білорусі народила Лукашенку двох синів

Олександр Лукашенко — самопроголошений президент Білорусі, який уже 30 років при владі, і допомагає Росії воювати з Україною. А ось про першу леді Білорусі мало що відомо. Вона, на відміну від інших перших леді, не з’являється на публіці і не супроводжує чоловіка в державних візитах.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про єдину офіційну дружину президента Білорусі Галину Лукашенко, і як вона взагалі виглядає.

Лукашенко дружина

Перша леді Білорусі Галина Лукашенко — що про неї відомо

Олександр Лукашенко один раз був офіційно одружений, і навіть тепер немає інформації про його розлучення, хоч із дружиною Галиною він довгі роки не живе разом.

Лукашенко дружина

Про першу леді Білорусі мало що відомо. Вона народилася 1955 року у звичайній білоруській родині. З майбутнім чоловіком Галина познайомилася ще у школі, у селі Рижковичі. У 1975 році вони одружилися. У шлюбі Олександра та Галини Лукашенків народилося двоє синів — Віктор та Дмитро. А ось третій син білоруського диктатора Коленька виявився позашлюбним, і хто його мати невідомо.

Лукашенко діти

Галина Лукашенко лише одного разу супроводжувала чоловіка у його закордонній поїздці — до Ізраїлю у 1994 році. Схоже, стрімка кар’єра чоловіка її не дуже тішила і вона вважала за краще залишитися в рідному селі, а не переїжджати до Мінська разом із Лукашенком. Подейкували, що жінка працювала спочатку вихователем у дитячому садку, а згодом очолювала відділ Могильовського облвиконкому з оздоровлення населення.

Лукашенко дружина

У ЗМІ писали, що Галина Лукашенко живе у своєму будинку у Рижковичах. Навколо її будинку з’явився високий паркан, який наказав поставити Лукашенко після одного випадку. А справа була така, що в газети потрапило фото Галини Лукашенко, на якому вона доїть корову. Цей знімок із дружиною та коровою дуже розлютив президента Білорусі. Тоді він наказав відібрати у жінки корову, поставити високу огорожу навколо її будинку і приставити до неї охорону.

Лукашенко дружина

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає чоловік Маргарити Симоньян і що про нього відомо. Пішов від дружини-акторки до пропагандистки.

Теги:
#Білорусь #Олександр Лукашенко #Перша леді #Галина Лукашенко