Лукашенко відібрав у неї корову та обніс будинок парканом: як виглядає перша леді Білорусі і що про неї відомо

Загадкова перша леді Білорусі народила Лукашенку двох синів

Олександр Лукашенко — самопроголошений президент Білорусі, який уже 30 років при владі, і допомагає Росії воювати з Україною. А ось про першу леді Білорусі мало що відомо. Вона, на відміну від інших перших леді, не з’являється на публіці і не супроводжує чоловіка в державних візитах.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про єдину офіційну дружину президента Білорусі Галину Лукашенко, і як вона взагалі виглядає.

Перша леді Білорусі Галина Лукашенко — що про неї відомо

Олександр Лукашенко один раз був офіційно одружений, і навіть тепер немає інформації про його розлучення, хоч із дружиною Галиною він довгі роки не живе разом.

Про першу леді Білорусі мало що відомо. Вона народилася 1955 року у звичайній білоруській родині. З майбутнім чоловіком Галина познайомилася ще у школі, у селі Рижковичі. У 1975 році вони одружилися. У шлюбі Олександра та Галини Лукашенків народилося двоє синів — Віктор та Дмитро. А ось третій син білоруського диктатора Коленька виявився позашлюбним, і хто його мати невідомо.

Галина Лукашенко лише одного разу супроводжувала чоловіка у його закордонній поїздці — до Ізраїлю у 1994 році. Схоже, стрімка кар’єра чоловіка її не дуже тішила і вона вважала за краще залишитися в рідному селі, а не переїжджати до Мінська разом із Лукашенком. Подейкували, що жінка працювала спочатку вихователем у дитячому садку, а згодом очолювала відділ Могильовського облвиконкому з оздоровлення населення.

У ЗМІ писали, що Галина Лукашенко живе у своєму будинку у Рижковичах. Навколо її будинку з’явився високий паркан, який наказав поставити Лукашенко після одного випадку. А справа була така, що в газети потрапило фото Галини Лукашенко, на якому вона доїть корову. Цей знімок із дружиною та коровою дуже розлютив президента Білорусі. Тоді він наказав відібрати у жінки корову, поставити високу огорожу навколо її будинку і приставити до неї охорону.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає чоловік Маргарити Симоньян і що про нього відомо. Пішов від дружини-акторки до пропагандистки.