Україна може не отримати нові Iris-T через рішення Шольца. Що відомо

Канцелярія Шольца неофіційно відхилила цю ініціативу

Україна може не отримати додаткові системи протиповітряної оборони Iris-T та інше озброєння через позицію Олафа Шольца. Канцлер Німеччини не підтримує новий пакет військової допомоги на три мільярди євро.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус розпочали підготовку цього пакету ще в листопаді 2024 року, після розпаду урядової коаліції. Німецькі урядовці хочуть схвалити додаткове фінансування до виборів у Бундестазі 23 лютого, пише видання Der Spiegel.

Як повідомляється, німецькі військові експерти, які займаються питаннями допомоги Україні, вже підготували список необхідного озброєння. До нього увійшли три зенітні батареї Iris-T з боєприпасами, додаткові ракети для систем Patriot, десять колісних гаубиць та артилерійські снаряди.

Проте на початку року канцелярія Шольца неофіційно відхилила цю ініціативу. Видання зазначає, що в команді канцлера не бачать потреби в терміновому виділенні коштів, оскільки цього року Україна має достатньо німецького фінансування.

Водночас Бербок і Пісторіус наголошують на терміновості допомоги через погіршення ситуації на фронті. За їхніми даними, російські війська прискорили наступ, а українська армія втратила важливі оборонні позиції. Додатковим аргументом стала невизначеність щодо подальшої підтримки України з боку США після перемоги Дональда Трампа.

За словами Der Spiegel, попередній бюджет на 2025 рік передбачає близько 4 мільярдів євро на військову допомогу. Також Україна може використовувати кредит у 50 мільярдів доларів від країн G7, наданий за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Пісторіус сказав, скільки IRIS-T Україна отримає у 2025 році. Усі постачання систем раніше анонсувалися урядом Німеччини.