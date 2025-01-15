Чорношкірого найманця вбили в Курській області: ЗСУ відкрила рахунок африканцям, які воюють за Росію

Чоловік був професійним військовим

На Курщині загинув африканський найманець, який воював на боці РФ у складі штурмової роти 155-ї бригади морської піхоти. Він став першим громадянином ЦАР, чию особу вдалося ідентифікувати серед загиблих у Курській області.

Чоловік був завербований представниками російських відомств. Про це повідомляє розслідувальний проект "Система".

Відомо, що 15 листопада 2024 року в боях за село Новоіванівка в Суджанському районі Курської області загинув громадянин Центральноафриканської Республіки Деррік Нгамана.

Чоловікові було 32 роки і раніше він проходив службу в Центральноафриканських збройних силах (FACA) у званні капрала. Молодший брат Нгамани стверджує, що той уклав контракт із російською армією і вирушив воювати в Україну у вересні 2024-го. Чоловік нібито хотів "поправити своє матеріальне становище" і "поставити на ноги своїх дітей".

Найманець воював у складі штурмової роти 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту і загинув на Курщині. Деррік Нгамана — перший громадянин ЦАР, чию особу вдалося встановити серед загиблих у Курській області.

Нагадаємо, у ГУР ще навесні 2024 року розповідали про те, що спеціально створений підрозділ міністерства оборони Росії активно займається вербуванням найманців у кількох країнах Африки.

Найманцям обіцяють винагороду у розмірі 2000 доларів за підписання контракту та щомісячне забезпечення у 2200 доларів, медичне страхування, а також російський паспорт для солдата та членів його родини.

Варто зазначити, що північнокорейські солдати, які воюють на боці російського режиму проти України, зазнають величезних втрат. У суботу, 11 січня, стало відомо, що українським військовослужбовцям вдалося вперше взяти в полон солдатів із КНДР. Відомо, що одного північнокорейського солдата 9 січня 2025 року вдалося захопити бійцям тактичної групи № 84 СЗГ, а іншого — воїнам-десантникам ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що один із полонених військових КНДР розкрив деталі участі у війні проти України. За його словами, його перше бойове зіткнення сталося 8 січня — дві штурмові групи ГРУ КНДР у кількості 7 військовослужбовців в кожній. Весь особовий склад окрім полоненого, за його даними, загинув.