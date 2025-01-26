Пролетів над гарячими точками на Донбасі. Пасажирський літак із Грузії заблукав в Україні (фото)

Борт належить білоруській "Белавіа"

У небі над Україною вкотре зафіксували політ загадкового пасажирського літака, який перетнув закритий повітряний простір. Цього разу цивільний авіалайнер міг пролетіти просто над тимчасово окупованою територією.

За даними сервісу Flightradar24, 24 січня у повітряному просторі України був помічений авіалайнер білоруської авіакомпанії "Белавіа". Його проліт зафіксували над територією Донецької області.

Борт BRU736 з номером B2736E195 вилетів із Тбілісі та прямував до Мінська, де приземлився о 07:10. Протягом близько трьох з половиною годин польоту борт, згідно з картою, перетнув закритий повітряний простір України та пролетів над Донецькою областю, а саме над містом Лиман.

Через військове вторгнення Росії повітряний простір України закритий для цивільної авіації. Літаки змушені облітати територію країни, щоб уникнути ризику збиття.

Однак системи спостереження часто показують пасажирські літаки над Україною. Це може бути спричинено навмисним спотворенням координат літаків, технічними проблемами наземних станцій, перешкодами GPS-сигналу, роботою засобів радіоелектронної боротьби або помилками в обробці даних моніторинговими сервісами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що пасажирські літаки помітили у небі над Одеською областю. Борти належать різним авіакомпаніям.