Пасажирський літак із Дубая заблукав у небі над Донбасом (фото)

Борт належить авіакомпанії "Белавіа"

У небі над Україною продовжують фіксувати загадкові пасажирські літаки, які перетинають закритий повітряний простір. Цього разу було помічено один цивільний авіалайнер.

За даними сервісу Flightradar24, 19 січня у повітряному просторі України перебував авіалайнер білоруської авіакомпанії "Белавіа". Його було зафіксовано на території Донецької області.

Борт B2718/В738 вилетів із Дубая та прямував до Мінська, де приземлився о 16:35. Протягом майже 6 годинного польоту борт, згідно з картою, перетнув закритий повітряний простір України та пролетів над Донецькою областю на околицях Краматорська.

Повітряний простір над Україною було закрито після початку російського вторгнення, тому цивільні повітряні судна використовують альтернативні маршрути через ризик бути збитими системами ППО. Проте, моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин їх появи може бути кілька: передача спотворених даних про місцезнаходження літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що майже десяток пасажирських літаків над Україною помітили одночасно. Цікаво, що два з них летіли із США.