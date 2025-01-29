Упав за лічені секунди. У США розбився винищувач F-35 (вражаюче відео)

У польоті трапилася надзвичайна ситуація

На Алясці у США у вівторок, 28 січня, під час тренувального польоту розбився винищувач F-35. Пілот ВПС США вижив, загрози для його життя немає.

Як повідомляє AP, під час польоту сталася несправність, але пілот зміг катапультуватися з літака, розповів полковник Пол Таунсенд. За його словами, літак розбився під час посадки на авіабазі ВПС Ейельсон.

Він додав, що перед катастрофою пілот повідомив про надзвичайну ситуацію під час польоту. Літак в результаті падіння зазнав значних пошкоджень. Стан пілота стабільний, проте його обстежують у лікарні.

Полковник Пол Таунсенд наголосив, що у ВПС Сполучених Штатів буде проведено ретельне розслідування інциденту. Його мета — "звести до мінімуму ймовірність того, що подібні події повторяться".

У 2016 році авіабазу Ейельсон обрали для розміщення 54 літаків F-35. Для цього базу було розширено, на будівництво 36 нових будівель і десятків житлових місць було витрачено пів мільярда доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що український пілот винищувача F-16 за один бойовий виліт знищив шість російських крилатих ракет над Україною під час масованої атаки 13 грудня. Таких результатів на F-16 досягнуто вперше в історії.