Пасажирські літаки помітили у небі над Одеською областю. Як це можливо (фото)

Борти належать різним авіакомпаніям

У небі над Україною вкотре зафіксували загадковий політ пасажирських літаків. На цей раз вони могли пролетіти над Одеською областю.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. Борти належать різним авіакомпаніям і виконували рейси до різних країн, проте обидва з них вилетіли з Кишинева (столиця Молдови).

Boeing 737-8BK компанії SkyUp з бортовим номером 9H-SAS — 19 січня летів до єгипетського Шарм-еш-Шейху. Однак приблизно о 23:40 (01:40 за Києвом) нібито перетнув закритий повітряний простір України і долетів до Ізмаїлу (Одеська область).

Airbus A320-233 компанії FlyOne з бортовим номером ER-00008 — 19 січня летів у Тбілісі (Грузія). Однак приблизно в цей же час також нібито увійшов у повітряний простір України та пролетів поряд із Ізмаїлом.

Політ повітряних суден, за даними Flightradar24, міг виглядати так:

Зазначимо, що повітряний простір над Україною було закрито після початку російського вторгнення. Проте, моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин їх появи може бути декілька: передача спотворених даних про місцезнаходження літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.

Раніше ми писали про те, що над Харковом помітили загадкові пасажирські літаки.