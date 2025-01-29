Внучка Єлизавети ІІ вдруге стала мамою. Що про неї відомо

Пара тепер виховуватиме трьох дітей

Внучка Єлизавети II принцеса Беатріс та її чоловік, італійський аристократ та бізнесмен Едоардо Мапеллі Моцці вдруге стали батьками. У них народилася донькака, яку назвали Афіною Елізабет Роуз.

Радісну новину повідомили на офіційній сторінці Букінгемського палацу у соцмережі "Х". Новонароджена дівчинка стала 11-ю в черзі на британський престол.

Відомо, що Афіна Елізабет Роуз з’явилася на світ у середу, 22 січня, о 12:57 за місцевим часом. Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці вже виховують спільну трирічну доньку Сієну, а також восьмирічного сина Вулфі від першого шлюбу Едоардо з архітектором Дарою Хуанг.

Батько дівчинки також поділився радісною новиною в соцмережі і написав наступні слова: "Минулого тижня ми зустріли нашу маленьку Афіну, і вона вже зачарувала нас усіх, включаючи Вулфі та Сієну. Наші серця переповнені любов’ю до тебе, крихітко Афіна".

Біографія принцесі Беатріс Йоркської

Принцеса Беатріса Йоркська народилася 8 серпня 1988 року. Вона є членом королівської родини Великої Британії. Старша дочка Ендрю, герцога Йоркського, молодшого брата короля Карла III, та Сари, герцогині Йоркської.

Є дев’ятою по порядку в лінії наслідування трону шістнадцяти незалежних держав (Великобританії та монархічних держав Британської співдружності). Беатріс була першою принцесою, яка народилася в королівській родині після народження її тітки принцеси Анни у 1950 році.

Початкову освіту здобула у школі Upton House School у Віндзорі, після цього Беатріс, як і її молодша сестра навчалася в Coworth Park School. Продовжилося навчання сестер у школі Святого Георгія в Аскоті. У 2008 році Беатрис стала студенткою коледжу Goldsmiths Лондонського університету, її предметами вивчення є історія та дизайн.

У 19-річному віці вона почала працювати продавчинею у знаменитий універмазі Selfridges у Лондоні. До її обов’язків входило обслуговування VIP-клієнтів. Протягом місяця Беатріс працювала п’ять днів на тиждень із дев’ятої ранку до п’ятої вечора.

Грошей за роботу внучка королеви не отримувала — це стало її трудовим досвідом, який потрібно набувати всім членам королівської сім’ї.

Що відомо про весілля принцеси Беатріс та Едоардо Моцці

Нагадаємо, що 32-річна принцеса Беатріс та 37-річний спадкоємець великого статку Едоардо Мопеллі Моцці почали зустрічатися у 2018 році. Через Беатріс Едоардо розірвав заручини з Дарою Хуанг, архітектором і матір’ю його сина, для якого принцеса стала мачухою.

Весільна церемонія відбулася таємно від громадськості 17 липня 2020 року у Віндзорському замку. На святі було 20 гостей, серед яких 94-річна Єлизавета II з 99-річним чоловіком принцом Філіпом. Також на церемонії були присутні батько Беатріс принц Ендрю та найближчі друзі пари.

Наречена вирушила під вінець у вінтажній сукні з гардеробу королеви Єлизавети. Її образ доповнила діамантова тіара, яку Беатріс також позичила у бабусі і саме в цій тіарі йшла під вінець колись сама королева.

Подейкують, що Беатріс була улюбленою онукою королеви Єлизавети II і мала особливий зв’язок з нею.

18 вересня 2021 року у Беатріс і Едоардо Мопеллі Моцці народилася донька, яку назвали Сієнною. Її вперше показали публіці у грудні 2022 року.

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