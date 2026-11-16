Подякував за службу та захотів побачити виставу в Британії: принц Гаррі застав зненацька акторів Театру Ветеранів у Львові

Герцог Сассекський висловив сподівання побачити "Енеїду" на британській сцені

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Під час неоголошеного візиту до Львова принц Гаррі, герцог Сассекський, познайомився з акторами й творчою командою Театру Ветеранів. Він подякував за службу ветерану та військовослужбовцю Сил територіальної оборони ЗСУ Артему Морозу й запросив його до спільного фото.

Про це повідомили на сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook. Гаррі приїхав до українських учасників Ігор Нескорених (Invictus Games), серед яких є актор Театру Ветеранів Іван Войнов.

Несподівана зустріч перед виступом

Дізнавшись про театр, принц завітав до команди й тепло поспілкувався з нею. Для акторів його поява стала цілковитою несподіванкою.

"Ми саме готувались до виступу, і вже перед самим початком перевдягнулися та чекали в холі. І в цей момент увійшов принц Гаррі. Я не очікував, встав, віддав честь. Він підійшов до мене, потиснув руку, подякував за службу і запропонував зробити фото", – розповів актор Театру Ветеранів, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Артем Мороз.

Театр Ветеранів допомагає військовим повертатися до активного суспільного життя

Як розповів художній керівник Театру Ветеранів, відомий український режисер і військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв, Гаррі назвав театральне мистецтво сильним інструментом мотивації та реабілітації ветеранів.

Через щільний графік принц цього разу не зміг залишитися на виставу, проте висловив сподівання побачити її на британській сцені.

"Енеїда" зібрала аншлаг у Львові

Театр Ветеранів показав "Енеїду" в межах Всеукраїнських Ігор Нескорених. Вистава традиційно пройшла з повним аншлагом, а глядачі Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки ще довго не відпускали акторів зі сцени.

"Я ще ніколи не чув, щоб так аплодував зал", – сказав актор Театру Ветеранів, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Артем Мороз.

"Енеїда" – експериментальна музично-пластична вистава за мотивами однойменної поеми Івана Котляревського. У ній поєднано класичний текст, музику, пластику та особисті історії учасників російсько-української війни. Ролі виконують ветерани й чинні військовослужбовці, зокрема захисники з ампутаціями та важкими пораненнями.

У "Енеїді" ветерани й чинні військові поєднують класичний текст із власними історіями війни

У "Енеїді" особисті історії ветеранів поєднали з класичним текстом і музикою

Театр Ветеранів втілює історії учасників війни через музику й пластику

Національна прем’єра відбулася 19 лютого 2026 року на сцені Київського Молодого театру. Художній керівник проєкту – Ахтем Сеітаблаєв, режисерка-постановниця – Ольга Семьошкіна, продюсер – Андрій Різоль. Виставу створили за підтримки Фонду "МХП – Громаді".

Реабілітація через театр і міжнародні запрошення

Театр Ветеранів заснували у 2024 році як спільний проєкт відділу комунікацій Командування Сил ТрО ЗСУ (ТРО Медіа) та Театру Драматургів. Його мета – соціальна й психологічна реабілітація ветеранів і ветеранок через театральне мистецтво, створення можливостей для творчої самореалізації, осмислення бойового досвіду та повернення до активного суспільного життя.

У межах проєкту ветерани опановують основи драматургії та створюють авторські п’єси на основі власного досвіду війни. Професійні режисери й актори допомагають їм втілювати ці історії на сцені.

"Це зайвий доказ того, що народжений у Силах територіальної оборони Театр Ветеранів не лише допомагає в реабілітації наших побратимів, а також є потужним інструментом міжнародної дипломатії. Лише у цьому році у нас відбулося п’ять міжнародних зустрічей, і вже є кілька запрошень показати виставу "Енеїда" на провідних театральних майданчиках Європи та Америки", – зазначив художній керівник Театру Ветеранів, режисер і військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв.

Наступні Ігри Нескорених прийме Бірмінгем

Ігри Нескорених (Invictus Games) – міжнародні мультиспортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які отримали поранення, травми або захворювання під час виконання службових обов’язків. Британський принц Гаррі започаткував їх у 2014 році. Головна мета – сприяти фізичному та психологічному відновленню поранених військових через спорт, підтримувати їхню мотивацію, впевненість у власних силах і повернення до активного життя.

Учасники змагаються в адаптивних видах спорту, зокрема у стрільбі з лука, плаванні, легкій атлетиці, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи та баскетболі на кріслах колісних. Наступні Ігри Нескорених відбудуться в Бірмінгемі у 2027 році.

Показ "Енеїди" у Львові зібрав повний зал глядачів

Як повідомляв "Телеграф", принц Гаррі приїхав до Львова на Всеукраїнські Ігри нескорених у середині листопада 2026 року.