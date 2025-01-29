Внучка Елизаветы II второй раз стала мамой. Что о ней известно

Пара теперь будет воспитывать троих детей

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис и ее супруг, итальянский аристократ и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци стали родителями во второй раз. У них родилась дочь, которую назвали Афиной Элизабет Роуз.

Радостную новость сообщили на официальной странице Букингемского дворца в соцсети "Х". Новорожденная девочка стала 11-й в очереди на британский престол.

Известно, что Афина Элизабет Роуз появилась на свет в среду, 22 января, в 12:57 по местному времени. Принцесса Беатрис и ее супруг Эдоардо Мапелли Моцци уже воспитывают совместную трехлетнюю дочь Сиену, а также восьмилетнего сына Вулфи от первого брака Эдоардо с архитектором Дарой Хуанг.

Отец девочки также поделился радостной новостью в соцсети и написал следующие слова: "На прошлой неделе мы встретили нашу маленькую Афину, и она уже очаровала нас всех, включая Вулфи и Сиену. Наши сердца переполнены любовью к тебе, крошка Афина".

Биография принцессе Беатрис Йоркской

Принцесса Беатриса Йоркская родилась 8 августа 1988 года. Она является членом королевской семьи Великобритании. Старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, младшего брата короля Карла III, и Сары, герцогини Йоркской.

Является девятой по порядку в линии наследования трона шестнадцати независимых государств (Великобритании и монархических государств Британского содружества). Беатрис была первой принцессой, которая родилась в королевской семье после рождения её тёти принцессы Анны в 1950 году.

Начальное образование получила в школе Upton House School в Виндзоре, после этого Беатрис, как и её младшая сестра обучалась в Coworth Park School. Продолжилось обучение сестёр в школе Святого Георгия в Аскоте.

В 2008 году Беатриса стала студенткой колледжа Goldsmiths Лондонского университета, а её предметами изучения являются история и дизайн.

В 19-летнем возрасте она поступила на работу продавцом в знаменитый универмаг Selfridges в Лондоне. В её обязанности входило обслуживание VIP-клиентов. В течение месяца Беатрис работала пять дней в неделю с девяти утра до пяти вечера.

Денег за работу внучка королевы не получала — это стало её трудовым опытом, который полагается приобретать всем членам королевской семьи.

Что известно о свадьбе принцессы Беатрис и Эдоардо Моцци

Напомним, что 32-летняя принцесса Беатрис и 37-летний наследник крупного состояния Эдоардо Мопелли Моцци начали встречаться в 2018 году. Из-за Беатрис Эдоардо расторг помолвку с Дарой Хуанг, архитектором и матерью его сына, для которого принцесса стала мачехой.

Свадебная церемония прошла в тайне от общественности 17 июля 2020 года в Виндзорском замке. На празднике было 20 гостей, среди которых — 94-летняя Елизавета II с 99-летним супругом принцем Филиппом. Также на церемонии присутствовали отец Беатрис принц Эндрю и самые близкие друзья пары.

Невеста отправилась под венец в винтажном платье из гардероба королевы Елизаветы. Ее образ дополнила бриллиантовая тиара, которую Беатрис также одолжила у бабушки и именно в этой тиаре шла под венец когда-то и сама королева.

Поговаривают, что Беатрис была любимой внучкой королевы Елизаветы II и у них была особенная связь.

18 сентября 2021 года у Беатрис и Эдоардо родилась дочь, которую назвали Сиенна. Ее впервые показали публике в декабре 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что принц Гарри и Меган Маркл — одна из самых обсуждаемых пар в мире. Они были членами королевской семьи, а в 2020 году сложили такие полномочия и переехали в США. В последнее время лондонские букмекеры начали принимать ставки, что принц Гарри и Меган Маркл скоро разойдутся. В этом уверены, в частности, и работники Букингемского дворца.