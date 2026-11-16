Встигніть після роботи: в "АТБ" ще два дні можна купити рибу на 70 грн дешевше

Є ще кілька днів на вигідну покупку

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Рибні продукти залишаються популярним вибором для щоденного меню, особливо коли супермаркети пропонують на них помітні знижки. Такі акції дають змогу поповнити запаси продуктів і водночас не переплачувати за звичні покупки.

Про акцію в мережі супермаркетів "АТБ", яка триватиме до 17 листопада 2026 року, повідомляє "Телеграф". До завершення пропозиції залишилося лише два дні, тому покупці ще можуть встигнути придбати рибу за зниженими цінами.

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Найбільшу увагу привертає філе пангасіуса Norven без шкіри у свіжомороженому вигляді. Його продають за 168,90 грн за кілограм замість 238,99 грн. Знижка становить 29%, а економія на кожному кілограмі сягає 70,09 грн.

Кілограм філе Norven за акцією обходиться приблизно на 70 грн дешевше

Філе продається в поліетиленовому пакуванні, а остаточна вартість залежить від його ваги. Тож покупці можуть обрати потрібну кількість продукту відповідно до своїх потреб.

Раніше "Телеграф" писав, що в "АТБ" діють знижки на плитки шоколаду від Roshen. На них можна заощадити понад 100 гривень.