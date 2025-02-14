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Назад в СРСР? Як виглядає супермаркет країни Карибського моря, відео

Автор
Євген Устименко
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Автор
Супермаркет на Кубі
Супермаркет на Кубі. Фото Колаж "Телеграфу"

Туристи публікують відповідне відео

Острів Куба, який з 1959 року керувалась режимом Кастро (спочатку Фідель, а потім його змінив брат Рауль — Ред.), славиться своєю природою, кухнею, культурою — також там виробляють цукор, тютюн та ром. У той же час через економічні санкції з боку США, а також через складнощі, які виникли після розпаду СРСР, на острові спостерігаються проблеми.

Відповідні відео із кубинських супермаркетів публікують у соцмережах.

На цьому кадрі чоловік розповідає, що на полицях є все, включаючи какао, шоколад, бобові та інші продукти. У той же час деякі полиці в магазині були порожні.

А на цих кадрах видно, що асортимент товарів не може потішити покупців. На кадрах видно алкогольні напої та питну воду — водночас інші прилавки того ж магазину порожні.

Що відомо про Кубу

Куба розташована на стику Північної, Центральної та Південної Америки, на острові Куба (найбільшому у Вест-Індії). У 1950-х роках тут проходила боротьба з режимом диктатора Фульхенсіо Батісти, яка закінчилася перемогою Фіделя Кастро та його прихильників у 1959 році. З 1960-х і до початку 1990-х років Куба була союзником СРСР: на острові дотепер можна зустріти радянські автомобілі.

Після розпаду СРСР Куба зазнала важких економічних збитків, але до початку 2000-х років ситуація загалом стабілізувалася. У 2008 році Фідель Кастро оголосив про ухід з посади керівника Куби, а в 2016 році помер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якими були зарплати у СРСР і що можна було на них купити. Держава жорстко обмежувала можливості будь-якого додаткового заробітку.

Теги:
#Куба #Продукти #Супермаркет #Відео