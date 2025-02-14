Обратно в СССР? Как выглядит супермаркет страны Карибского моря, видео

Туристы публикуют соответствующее видео

Остров Куба, который с 1959 года управлялась режимом Кастро (сначала Фидель, а потом его сменил брат Рауль — Ред.), славится своей природой, кухней, культурой — также там производят сахар, табак и ром. В то же время, из-за экономических санкций со стороны США, а также из-за сложностей, которые возникли после распада СССР, на острове наблюдаются проблемы.

Соответствующие видео из кубинских супермаркетов публикуют в соцсетях.

На этом кадре мужчина рассказывает, что на полках есть все, включая какао, шоколад, бобовые и другие продукты. В то же время, некоторые полки в магазине были пустые.

А на этих кадрах видно, что ассортимент товаров не может порадовать покупателей. На кадрах видны алкогольные напитки и питьевая вода — в то же время, другие прилавки того же магазина пустые.

Что известно о Кубе

Куба расположена на стыке Северной, Центральной и Южной Америки, на острове Куба (самом крупном в Вест-Индии). В 1950-х годах здесь проходила борьба с режимом диктатора Фульхенсио Батисты, которая закончилась победой Фиделя Кастро и его сторонников в 1959 году. С 1960-х др начала 1990-х годов Куба была союзником СССР: на острове до сих мор можно встретить советские автомобили.

После распада СССР Куба понесла тяжелые экономические убытки, но к началу 2000-х годов ситуация в целом стабилизировалась. В 2008 году Фидель Кастро объявил о своем уходе с поста руководителя Кубы, а в 2016 году умер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какими были зарплаты в СССР и что можно было на них купить. Государство жестко ограничивало возможности любого дополнительного заработка.