Канадський прем’єр - син Фіделя Кастро? Трамп зробив заяву та викликав хвилю мемів

Чутки про походження Джастіна Трюдо з'явилися давно

Експрезидент Сполучених штатів Америки, а нині кандидат на новий строк Дональд Трамп знову підігріває чутки про походження канадського прем’єра Джастіна Трюдо. У своїй новій книзі "Врятуйте Америку" Трамп стверджує, що батьком Трюдо міг бути кубинський диктатор Фідель Кастро.

Про це пише видання Daily Mail. Раніше Трамп говорив про те, що мати Трюдо мала сексуальні стосунки з усіма учасниками популярної рок-групи Rolling Stones. У своїй новій книзі експрезидент згадує і цю історію.

"Ми з Джастіном Трюдо дуже добре ладнали, але були природні відмінності в тому, що він дуже ліберальний, а я, м'яко кажучи, ні. Буде дуже цікаво подивитися, як ми будемо працювати в майбутньому, але спершу я маю потрапити назад до Білого Дому. Його мати була красивою і шаленою. У 1970-х роках вона ходила в клуби з Rolling Stones, але її також якось пов’язували з Фіделем Кастро. Вона казала, що він "найсексуальніший чоловік, якого я коли-небудь зустрічала", і багато людей стверджують, що Джастін — його син", — пише Трамп у своїй книзі, уривки якої потрапили до редакції видання.

Варто зазначити, що чутки про походження канадського прем’єра свого часу розповсюдили настільки, що уряд Канади у 2018 році виступив з офіційним спростуванням. Тоді ж видання "Associated Press" опублікувало ціле розслідування, що доводило, що мати Трюдо народила його від тодішнього прем'єр-міністра Канади П'єра Трюдо.

Та це не заважає Дональду Трампу продовжувати підігрівати чутки навколо походження Джастіна Трюдо і висувати щодо цього різні теорії.

Користувачів мережі неабияк потішили заяви кандидата в президенти США. Жарти і меми в інтернеті вже так і несуться.

"Заведи собі дівчину, яка буде триматися тебе так, як мама Джастіна Трюдо тримається за Фіделя Кастро".

Хтось з користувачів побачив дивовижну схожість колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель з фюрером Адольфом Гітлером. А на додачу опублікували світлину з мамою Гітлера, Кларою.

"Це правда. Ось фото Кастро та малюка Трюдо".

Хтось з користувачів поєднав за допомогою засобів ШІ риси Джастіна Трюдо та Фіделя Кастро. Ось що з цього вийшло.

Проте варто зазначити, що чимало користувачів мережі серйозно сприйняли слова Трампа. Дійсно, певна схожість між Джастіном Трюдо та Фіделем Кастро прослідковується. Чи достатньо цього, щоб назвати їх батьком і сином? Залишимо це питання конспірологам.

"На перший погляд вони збіса схожі".

"Трюдо виглядає як клон Кастро".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Дональд Трамп расистські образив Гарріс та нарвався на жорстку відповідь.