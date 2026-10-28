Важливий завод та металургійний комбінат атакували у Росії: як вони працюють на війну (фото і відео)

Внаслідок атаки виникли пожежі

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В російському Новомосковську Тульської області після атаки спалахнув хімзавод "Азот". Крім того, у місті Липецьк на тлі вибухів виникла пожежа в районі металургійного комбінату (НЛМК).

Новомосковськ — горить завод, що бере участь у виробництві вибухівки

Пожежа в районі заводу. Фото: Exilenova+

Зранку завод продовжує диміти. Фото: Exilenova+

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+. Хімічний завод "Азот" входить до групи "ЄвроХім" та є одним із найбільших виробників азотних добрив у Росії. Підприємство випускає аміак, аміачну селітру, карбамід і метанол. Відстань від міста Новомосковськ до кордону з Україною по прямій становить приблизно 380–400 кілометрів.

Водночас, за даними Служби зовнішньої розвідки України, продукція "Азоту" використовується ВПК ворога. Зокрема хімзавод постачав азотну кислоту заводу імені Свердлова в Дзержинську, який виробляє вибухові речовини.

Липецьк — металургійний комбінат

Також вибухи на тлі оголошення ракетної небезпеки пролунали у російському Липецьку. Він розташований приблизно за 300 км по прямій від кордону України.

У Липецьку працювала протиповітряна оборона, за даними моніторингів, ворожі комплекси "Панцир" намагалися перехопити над містом повітряні цілі. Однак в результаті після вибухів виникла пожежа поблизу металургійного комбінату. Не виключено, що це стало наслідком роботи російської ППО.

Пожежа в районі металокомбінату. Фото: Exilenova+

Новолипецький металургійний комбінат є одним з найбільших сталеливарних підприємств Росії. Він виробляє близько 20% сталі в країні.

Він виготовляє сталь і металопрокат, які використовують у машинобудуванні, промисловості та виробництві обладнання. Продукція комбінату зокрема постачалася російським оборонним заводам.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки масованої атаки дронами на Росію 25 жовтня. У Бєлгороді почалися пожежі, в Омську повідомили про удар по промисловій зоні, а вранці вибухи пролунали в Пермському краї.