Через Raiffeisen, який п'ятий рік не може вийти з Росії, проходили платежі за держоборонзамовленням РФ – розслідування

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Австрійський Raiffeisen Bank International уже майже п'ять років заявляє про намір вийти з російського ринку, однак його "дочка" продовжує працювати в РФ. Як пишуть "Факти", кожен день присутності Raiffeisen у Росії означає надходження грошей до російського бюджету, з якого фінансується війна проти України.

Російський "Райффайзенбанк" при цьому залишається одним із ключових каналів міжнародних розрахунків РФ із Заходом. Як зазначають "Факти", банк фактично став "улюбленим фінансовим каналом Путіна": через нього, зокрема, проходять платежі за російський газ.

Журналісти "Схем" встановили, що через клієнтів "Райффайзенбанку" неодноразово проходили платежі, пов'язані з державним оборонним замовленням РФ. У 2024-2025 роках вони виявили щонайменше 26 таких транзакцій на понад 15 млн рублів, пов'язаних із компанією "Квалітет" — постачальником мастил для російського ВПК та армії.

У головному офісі RBI у Відні факт цих транзакцій не заперечили, пояснивши, що російське законодавство не дозволяє банку відмовлятися від виконання внутрішніх платежів у рублях.

Ще одне розслідування оприлюднила американська Grizzly Research. Аналітики дослідили понад 25 тисяч російських митних декларацій на $1,75 млрд. За їхніми даними, близько 20 тисяч операцій на $1,19 млрд стосувалися товарів, щодо яких діяли західні обмеження. Серед них — верстати з ЧПУ, інтегральні схеми, оптичні приціли та компоненти для танків.

Grizzly також стверджує, що банк використовувався в операціях за участю понад 30 підсанкційних компаній, а менеджери Raiffeisen охоче консультували з приводу обходу санкцій і навіть відкриття рахунків для закупівлі дронів для російської армії.