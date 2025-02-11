Війна в Україні стане головною темою конференції в Мюнхені, Келлог готується представити Трампу план: подробиці

Припинення війни в Україні стане головним питанням під час конференції в Мюнхені

Головним питанням на Мюнхенській безпековій конференції в середині лютого стане питання війни російського режиму проти України. Тим часом спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог, підтверджуючи повідомлення ЗМІ про "паузу" в розробці плану припинення війни в Україні, готується після збору думок представити усі варіанти президенту США.

Зокрема, про Мюнхенську конференцію заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю SiriusXM Patriot. Він зазначив, що президент США Дональд Трамп має намір припинити війну в Україні.

"На цю конференцію їдуть люди з усіх куточків світу. Але головним для всіх буде війна в Україні, і президент дуже чітко сказав про це. Президент Трамп чітко заявив, що війну в Україні потрібно закінчити… Це відповідає інтересам усіх, щоб ця війна закінчилася, й тому, очевидно, ми обговорюватимемо це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами там", – сказав він.

Тим часом видання Bloomberg пише, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог найближчими тижнями представить президенту план припинення війни в Україні. На Мюнхенській конференції Келлог збере думки офіційних осіб, те ж саме він буде робити під час візитів у Київ та інші європейські столиці. Відвідувати Москву спецпредставник Трампа не планує.

Джерела видання зазначили, що таким чином Келлог хоче підготувати умови для проведення Трампом прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та з мешканцем Кремля Володимиром Путіним. Трамп вже говорив, що готовий безпосередньо поговорити з Путіним, щоб припинити війну – та погрожував новими санкціями, якщо Кремль не піде на переговори.

Також Келлог обговорить з європейськими чиновниками готовність взяти на себе ініціативу з надання сил стримування та забезпечення мирного врегулювання. США навряд чи нададуть війська для цього, але можуть надати інші форми підтримки.

Як повідомляв "Телеграф", Зеленський заявив, що Україна та США планують зустрічі та переговори на рівні команд. За його словами, наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії. Зокрема під час Мюнхенської конференції Зеленський має намір провести зустріч не лише з Келлогом, а й із віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Тим часом Трампу, який раніше обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, довелося надати своєму спеціальному представнику Келлогу 100 днів, щоб той знайшов рішення для припинення війни в Україні. Це зробило ризик переростання війни у заморожений конфлікт вірогіднішим, ніж будь-коли раніше. Але сумна правда полягає в тому, що Трампу байдуже – його цікавлять лаври миротворця, а не реальний мир в Україні.