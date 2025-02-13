Трамп і Путін можуть добитися припинення вогню найближчим часом: названо дві можливі дати, — FT

Путін захоче укласти угоду у знаменний день

Президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін, ймовірно, спробують забезпечити припинення вогню до однієї з важливих дат. Перша – 20 квітня (Великдень), а друга – 9 травня.

Про це пише Financial Times, посилаючись на слова високопоставлених українських та західних чиновників. За словами одного з них, Путін захоче укласти угоду у такий знаменний день.

"Трамп і Путін, ймовірно, спробують домогтися припинення вогню до однієї з двох майбутніх важливих дат: Великдень, який православна і католицька церкви святкуватимуть 20 квітня цього року, або 9 травня", — йдеться у матеріалі.

При цьому, як зазначається у матеріалі видання, Путін сказав Трампу, що хоче "врегулювати причини конфлікту", давши зрозуміти, що Росія не відмовилася від своєї цілі "зупинити амбіції України щодо приєднання до Заходу"

Водночас Москва все також вимагає від України поступитися контролем над чотирма частково окупованими південно-східними регіонами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні після розмови з Путіним.