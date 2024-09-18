На Трамп знову готували замах? Що сталося з політиком цього разу

Політика переслідує серію дивних інцидентів

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вкотре потрапив в історію з підготовкою на нього замаху. На цей раз у поліції Лонг-Айленда (передмістя Нью-Йорка) відреагували на це до того, як інформація підніме нову хвилю конспірології.

Про це пише AP. Зазначається, що туди політик прибув, щоб влаштувати зустріч із виборцями через три дні після того, як на нього нібито готували замах у Флориді.

Перед заходом до мережі потрапила інформація про те, що в одній із машин неподалік було знайдено вибухівку. Однак пізніше в поліції спростували цю інформацію, повідомивши, що в районі бачили чоловіка, який, можливо, "тренував собаку для виявлення бомб". Саме він повідомив про знаходження небезпечного предмета.

Утім, у поліції кажуть, що ця людина не пов’язана ні з правоохоронцями, ні з організаторами мітингу. Скоріш за все, на нього послався репортер одного з видань, а потім інформація розлетілася по соцмережі X.

Поліція затримала цю людину та займається встановленням усіх фактів.

Як повідомлялося раніше, перший замах на Дональда Трампа стався 13 липня під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсільванія. Тоді 20-річний Томас Метью Крукс зробив кілька пострілів з карабіна.

На початку серпня також стало відомо про затримання громадянина Пакистану Асіфа Мерчанта, який готував замах на американських політиків та посадових осіб на території США.

А 15 вересня відбулася стрілянина біля гольф-клубу Трампа у Флориді, після чого правоохоронці затримали 58-річного Райана Веслі Раута, який активно підтримував Україну.