У Білому домі — цинічні ковбої. Чи пожертвує Трамп Україною заради Путіна

Знавці історії зрозуміють мотиви вчинків Трампа

Українці мають розуміти, що президент США Дональд Трамп передусім обстоює інтереси Сполучених Штатів, і коли він робить компліментарні заяви на адресу агресивної Росії та кривавого диктатора Володимира Путіна, то йде шляхом американської адміністрації, котра у 1970-х роках налагоджувала взаємини із владою комуністичного Китаю, яка знищила десятки мільйонів своїх громадян.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, керівник Центру конституційного моделювання Геннадій Друзенко. Він пояснив, чому українці не розуміють тон заяв Трампа після розмови з Путіним.

Більше читайте у публікації: "Перший пішов: кандидат в президенти Друзенко про політичну рекламу, "кидок" Трампа і програш у війні".

За його словами, ті хто читав історію, мають розуміти мотиви вчинків Трампа.

— Пам'ятаєте, кривавого Мао (Мао Цзедун, перший голова КНР та засновник Китайської комуністичної партії. — Ред.)? Навіть сталінізм, порівняно з маоїзмом, був розминкою. Сто мільйонів свого населення замордовано, культурна революція, всі ці жахи… І що робить Кіссінджер (Генрі Кіссінджер, держсекретар США (1973-1977). — Ред.)? Грає в цинічну геополітичну гру. Приїжджають і кажуть, що тепер ми визнаємо не Тайвань, а Китай. Тобто розділяє СРСР і Китай. Ніяких засуджень, ніяких прав людини, — каже політолог.

На його думку, тепер Штати готові пожертвувати Україною, щоб відірвати путінську Росію від Китаю.

— Головна ж проблема, як раніше був Радянський Союз, а зараз Китай. Про це давно говорили, писали. Нам болить. Справді болить. Це велика трагедія. І ми думаємо, що вся лікарня має прибігти, бо мені болить. А у лікарні купа своїх проблем, пацієнтів, планів, бізнесу. В Білий дім прийшла команда цинічних ковбоїв, адептів частково простих рішень. Нам треба прийняти нову реальність. Чим швидше ми її приймемо, тим швидше ми можемо спробувати до неї адаптуватись, — підсумував Геннадій Друзенко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу" ставлення Трампа до України.