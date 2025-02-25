Хто може стати новим Папою Римським? На кандидатів вже роблять ставки

Франциск став главою католицької Церкви у 2013 році

Вибори нового Папи Римського можуть стати реальністю у випадку, якщо чинний глава католицької Церкви не зможе подолати хворобу. Папа Римський Франциск перебуває у лікарні Джемеллі у важкому стані через двосторонню пневмонію та ниркову недостатність.

Про те, хто може бути новим Папою Римським, писав New York Post. Хоча традиційно папська тіара прикрашає голову одного з кардиналів, насправді будь-який чоловік-католик теоретично може стати наступником Святого Петра. Коли папа помирає або зрікається престолу, кардинали збираються на конклав у Сикстинській капелі для обрання нового понтифіка.

Важливо зазначити, що з усіх 253 кардиналів лише 138 мають право брати участь у голосуванні під час наступного конклаву. Це пов'язано з віковим обмеженням — кардинали, яким виповнилося 80 років, не можуть бути виборщиками при обранні нового Папи.

На сайті букмекерської контори Polymarket шанси, що нового Папу Римського буде обрано до кінця 2025 року сягнули 74% станом на 25 лютого. Приймають ставки й на кандидатуру нового Папи. Втім наразі найбільше ставок (27%) зробили на те, що у 2025 році нового Папи Римського не буде. Найбільшу кількість ставок як на наступного главу католицької Церкви було зроблено на кардинала Луїса Антоніо Тагле (20%). Трохи менше ставок (18%) зробили на кардинала П'єтро Пароліна. Останнім в першій трійці ставок йде кардинал Роберт Сара з 11% ставок.

Луїс Антоніо Тагле — 67 років, Філіппіни

Був призначений кардиналом Папою Бенедиктом XVI у 2012 році. Є чинним пропрефектом Секції першої євангелізації Єпископства євангелізації та президентом Міждикастерської комісії у справах посвячених ченців. Тагле називають "азіатським папою Франциском", адже він вважається прихильником лівих поглядів. Кардинал критикує ставлення Церкви до представників ЛГБТ, а також до розведених та повторно одружених католиків. В одному з інтерв'ю у 2015 році він заявив, що жорстка позиція Церкви щодо геїв, розлучених і матерів-одиначок завдала шкоди її призначенню — євангелізації.

П'єтро Паролін — 70 років, Італія

Був призначений кардиналом Папою Франциском у 2014 році та вважається продовжувачем його спадщини. Зараз обіймає посаду державного секретаря Ватикану. За часів Папи Франциска служив там протягом 11 років. Паролін вважається поміркованим політиком. Є представником дипломатичного крила Святого Престолу, частину свого служіння провів в нунціатурі Нігерії та Мексики.

Роберт Сара — 79 років, Гвінея

Був призначений кардиналом у 2010 році Папою Бенедиктом XVI. У 2014 році Папа римський Франциск призначив кардинала Сара на посаду префекта Конгрегації богослужіння та дисципліни обрядів, яку він обіймав до 2021 року.

Інші кандидати на посаду Папи Римського

Кардинал Фрідолін Амбонго Бесунгу, 65 років, Демократична Республіка Конго

Кардинал Вім Ейк, 71 рік, Нідерланди

Кардинал Петер Ерде, 72 роки, Угорщина

Кардинал Реймонд Берк, 76 років, США

Кардинал Маріо Греч, 67 років, Мальта

Кардинал Маттео Цуппі, 69 років, Італія

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається, коли вмирає Папа Римський та як проходять вибори його наступника. Дії після смерті Папи розписані буквально по годинах. Усі необхідні приготування щодо можливої смерті Папи Франциска вже було зроблено.