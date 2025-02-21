Папа Римський може подати у відставку

Це може ставитись через стан здоров'я

Можлива відставка Папи Франциска більше не є забороненою темою. Раніше стало відомо, що він захворів на двосторонню пневмонію, його стан медики оцінюють як "складний"

Про це пише Polskieradio, посилаючись на італійські ЗМІ. Дискусія на цю тему збігається з повідомленнями про незначне поліпшення стану Папи Римського Очікують, що лікування триватиме досить довго.

Дебати щодо відставки

"Якщо стан його здоров'я накладатиме на нього надто серйозні обмеження, Папа Франциск може прийняти рішення про відставку".

Про це в інтерв'ю Corriere della Sera сказав кардинал Джанфранко Равазі, за словами якого, якби у Папи "виникли серйозні труднощі у служінні, він зробить свій вибір".

Ще два кардинали також висловилися з цього дуже делікатного питання: Архієпископ Марселя Жан-Клод Авелін, який сказав, що "все можливо", і кардинал Барселони Хуан Хосе Омелла, який у більш розширеній промові пояснив, що хоча він і не "пророк, я не маю відповіді, але це передбачено правилами".

Більше переконаний щодо можливої ​​відставки президент італійських каноністів П’єрлуїджі Консорті. За його словами, він завжди думав, що "Бергольо рано чи пізно піде у відставку".

"Він не прив’язаний до командування, і ця функція також десакралізувалася. Я вірю і переконаний, що, враховуючи те, як він завжди поводився, якби він зрозумів, що більше не здатний продовжувати цю роботу, він зробив би крок назад".

Що передувало

Папа Римський Франциск захворів на двосторонню пневмонію, його стан медики оцінюють як "складний". Понтифік, за чутками, відчуває близький кінець та впорядковує свої справи.

Понтифік був госпіталізований 14 лютого з бронхітом, проте стан його не стабілізувався й хвороба прогресує.

Ввечері 20 лютого, у ЗМІ писали, що стан Папи Франциска покращився. Понтифік не має підвищеної температури, а його аналізи крові залишаються стабільними.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відвідала Франциска в лікарні в середу після обіду.

"Ми, як завжди, жартували. Він не втратив свого знаменитого почуття гумору", – сказала вона.

Вона передала понтифіку побажання якнайшвидшого одужання від імені всього італійського народу.

Останніми днями в соціальних мережах почали ширитися чутки, нібито Франциск перебуває у критичному стані та вже отримав останнє помазання. За даними міланської газети Il Giornale, ці неправдиві повідомлення поширюють опоненти Папи у Ватикані.

Водночас Ватикан намагається регулярно надавати офіційну інформацію про стан здоров’я Папи.

Раніше "Телеграф" писав, що у термінах Папи Римського щодо України є прогрес.