Якщо Папа Франциск помре. Що відбуватиметься в перші години та до обрання нового понтифіка

Папа Франциск став священником через невдале кохання — батьки дівчини були проти

Папа Римський Франциск перебуває у лікарні Джемеллі у важкому стані. За непідтвердженими Ватиканом даними, жити йому залишилося лічені години.

"Телеграф" розповідає, що відбувається, коли вмирає Папа Римський та як проходять вибори його наступника. Дії після смерті Папи ретельно регламентовані та переважно підпорядковані багатовіковим традиціям та обрядам. Усі необхідні приготування щодо можливої смерті Папи Франциска було зроблено вже давно.

Що відбудеться в перші години після смерті Папи

Коли помирає понтифік, лікар оголошує про його смерть. Далі, згідно з давньою традицією, про це сповіщає так званий камерленго – папський камергер та високопосадовець Ватикану. Після відходу понтифіка камерленго перебирає на себе важливі функції адміністратора та організатора конклаву – зібрання для обрання нового Папи. Зараз цю посаду обіймає ірландський кардинал Кевін Фаррелл.

За звичаєм, камерленго приходить до тіла Папи в його особистій каплиці та тричі звертається до нього, використовуючи хрестильне ім'я – у випадку нинішнього понтифіка це Хорхе Маріо Бергольо. Відсутність відповіді слугує офіційним підтвердженням смерті.

Після цього камерленго знімає з руки Папи його персональний перстень, який раніше використовувався як печатка для офіційних папських документів. Далі камерленго опечатує папські покої й повідомляє про це ключовим особам Ватикану та світовій спільноті. Пізніше колегія кардиналів урочисто знищує перстень, що символізує завершення понтифікату. З моменту оголошення про смерть розпочинається дев'ятиденний період жалоби та молитви, відомої як новена.

Як відбувається прощання з Папою

Одразу після смерті Папи його тіло благословляють та вдягають у папську мантію. Після цього, його виставляють у соборі Святого Петра для прощання вірян.

Похоронні церемонії ґрунтуються на традиціях, що сягають своїм корінням часів Стародавнього Риму. Однак протягом століть понтифіки вносили численні зміни відповідно до вимог часу та власних побажань.

У минулому тіла Пап бальзамували, а перед похованням вилучали їхні внутрішні органи. Згодом ці органи зберігалися як святі реліквії — серця понад двадцяти понтифіків донині зберігаються в церкві поблизу фонтану Треві в Римі. Ця практика застосовувалася до кінця XIX століття і сьогодні вважається застарілою.

Хто стає на чолі Католицької церкви після відходу Папи

Період між смертю понтифіка та обранням його наступника має назву sedis vacante, що з латини перекладається як "порожній престол". Упродовж цього часу керівництво Католицькою Церквою здійснює Колегія кардиналів, до якої входять усі кардинали Римо-Католицької Церкви. Після смерті Папи кардинали зобов'язані якомога швидше прибути до Риму. Загальна їх кількість у світі перевищує 250 осіб.

Коли і як відбувається обрання нового Папи Римського

Папські вибори починаються між 15-м та 20-м днем після смерті понтифіка. Їхнім початком є вхід кардиналів до конклаву, що латиною означає "замкнений під ключем".

Кардинали проводять засідання у Сикстинській капелі доти, доки один із кандидатів не отримає більшість у дві третини голосів. Теоретично, Папою може стати будь-яка особа, охрещена в католицькій вірі. Проте впродовж останніх 700 років цю посаду завжди обіймав кардинал. Щобільше, переважна більшість понтифіків були європейцями. Папа Франциск, який походить з Аргентини, став першим неєвропейським главою Церкви за останні 1300 років.

Після кожного голосування підраховані бюлетені спалюються у спеціальній печі в Сикстинській капелі. У другій печі спалюють хімічну сполуку, яка створює характерний димовий сигнал, що виходить через трубу. Чорний дим свідчить про те, що нового Папу ще не обрано. Якщо ж дим білий — це означає, що нового понтифіка обрано і прозвучали знамениті слова: "Habemus Papam", що з латини перекладається: "У нас є Папа".

Як повідомляв "Телеграф", в ЗМІ поширилася інформація, що стан здоров'я глави католицької Церкви може спонукати його подати у відставку. Про це сказав кардинал Джанфранко Равазі, за словами якого, якби у Папи "виникли серйозні труднощі у служінні, він зробить свій вибір".