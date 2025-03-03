У Білому домі назвали умову для підписання угоди про копалини – ЗМІ

Невідомо, як до цього поставиться президент України

Адміністрація Трампа вимагає від Володимира Зеленського публічних вибачень на камеру за скандал, який стався під час візиту до Вашингтона. Без цього США не повернуться до питання угоди про корисні копалини.

Про це в ефірі Fox News повідомив кореспондент Пітер Дусі із посиланням на неназваного чиновника Білого дому.

"Нічого в питанні угоди не зрушить з мертвої точки, поки Зеленський не вийде перед камерами та не принесе публічних вибачень за свою поведінку в Овальному кабінеті під час тієї зустрічі", — сказав він.

Стало відомо, що Великобританія також наполягає на тому, щоб президент України зробив "все можливе" для відновлення довіри з адміністрацією Трампа після гострої суперечки у Білому домі. За словами джерел, Києву слід виявити більшу повагу до Трампа. Зеленському рекомендують змінити риторику та продемонструвати конструктивний підхід до переговорів.

Крім того, адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що Володимир Зеленський поки що не готовий до переговорів про мир, але час грає не на його користь. У Білому домі наголосили, що Києву слід розпочати діалог.

Тим часом Зеленський зробив заяву з приводу суперечки з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, що сталася у Білому домі. За словами президента України, він чітко розуміє причини суперечки, проте не хоче це обговорювати та вважає, що "ця ситуація пройде".