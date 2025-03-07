Трамп у гніві через атаки Росії проти України: чим він грозить Путіну

Вперше з моменту вступу на посаду Трамп публічно загрожує Росії

Дональд Трамп закликав Україну та Росію негайно сісти за стіл переговорів "поки не стало надто пізно". Він також заявив, що Америка розглядає можливість запровадження масштабного пакету санкцій проти РФ, які мають стати важелем тиску на Кремль.

Про це президент США написав у своїй соцмережі Truth Social. На заяву Трампа вже відреагував керівник офісу президента України Андрій Єрмак, який підтримав лідера Америки.

"Виходячи з того, що Росія прямо зараз "б’є" Україну на полі бою, я розглядаю масштабні банківські санкції, тарифи та мита щодо Росії, які діятимуть доти, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточної угоди про мир", — написав Трамп.

Він також закликав Україну та Росію негайно "сісти за стіл переговорів, поки не стало надто пізно".

На заяву Трампа відреагував керівник офісу президента України Андрій Єрмак, який підтримав запровадження більш жорстких санкцій проти Москви з боку Заходу та інші обмеження.

Він також наголосив, що Росія має негайно припинити завдавати ударів по території України, адже лише так Кремль може продемонструвати реальну готовність до завершення війни.

При цьому високопосадовець Білого дому сказав, що останніми днями "гнів Трампа посилився" через поведінку Росії та її ескалацію ударів по Україні в той самий час, коли президент США наполягає на припиненні вогню. Про це повідомляє видання Axios.

"Уперше з моменту вступу на посаду Трамп публічно погрожує Росії, після того, як зайняв м'якшу позицію щодо Володимира Путіна та водночас розкритикував президента України Володимира Зеленського", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, У ніч на 7 березня 2025 року російські окупанти зробили комбінований удар ракетами та дронами по об’єктах критичної інфраструктури України. Основний акцент удару був спрямований на об’єкти газодобувної промисловості.

За даними Повітряних сил, було виявлено та супроводжено 261 засіб повітряного нападу противника: 67 ракет різних типів та 194 ударних безпілотників. З них було збито 34 ракети та 100 дронів. Крім того, до десяти ворожих ракет не досягли своєї цілі, а 86 безпілотників були локаційно втрачені.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що переговори США та України щодо зупинки війни розпочнуться у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії. Однією з головних тем зустрічі буде перемир’я та припинення вогню.