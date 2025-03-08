Вашингтон мог нацелиться на редкоземельные металлы еще одной страны: что узнали СМИ

Битва за ресурсы: США могут заключить соглашение о полезных ископаемых с еще одной страной.

США рассматривают возможность подписания соглашения о доступе к редкоземельным металлам с еще одной страной. Речь идет о Демократической Республике Конго (ДРК).

Как сообщает Financial Times, стороны уже провели предварительные переговоры, которые могут привести к новому стратегическому партнерству в сфере добычи полезных ископаемых.

ДРК, владеющая значительными запасами меди, кобальта и урана, инициировала переговоры, предложив Вашингтону права на разведку месторождений в обмен на поддержку правительства президента Феликса Чисекеди. Соглашение может укрепить его позиции на фоне конфликта в восточной части страны, где боевики M23, получающие поддержку из Руанды, по данным международных наблюдателей, захватили стратегически важные территории, включая города Гома и Букаву.

По данным источников, переговоры в последние дни стали более интенсивными, хотя соглашение еще находится на начальном этапе.

Представитель Госдепартамента США отметил, что Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с ДРК, учитывая ее богатые залежи критически важных полезных ископаемых.

"Такое партнерство будет способствовать экономическому развитию обеих стран, созданию рабочих мест и усилению интеграции в глобальные цепи поставок", — добавили в ведомстве.

Кроме прав на добычу, конголезская сторона рассматривает возможность сотрудничества в области обороны. В письме конголезского сенатора Пьера Канды Каламбаи к госсекретарю США Марко Рубио говорится о запросе американской поддержки в обучении и оснащении вооруженных сил ДРК.

Это потенциальное соглашение является частью более широкой стратегии США по обеспечению доступа к редкоземельным металлам, необходимым для высокотехнологичной промышленности и энергетического перехода.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Украина не первая страна, от которой Трамп требует кабального соглашения о редкоземельных металлах. История имеет тенденцию к повторению: во время первого президентского срока Трампа он обсуждал соглашение о полезных ископаемых с тогдашним правительством Афганистана.