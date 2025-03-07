Трамп заявив про довіру Путіну та пригрозив кинути Україну

Президент США вчергове зробив кілька гучних заяв щодо російсько-української війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому все складніше взаємодіяти з Україною, ніж із Росією. Він також зазначив, що вірить президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це він сказав під час пресконференції в Білому домі. За його словами, Росія продовжує бомбардувати Україну, однак Київ, за його словами, не має достатніх важелів впливу на ситуацію.

"Я вірю Путіну, у нас дуже хороші стосунки з Росією. Але зараз вони бомблять Україну. Думаю, що Путін буде більш щедрим, ніж повинен бути, тому що він хоче покласти край війні. З Україною мені, чесно кажучи, важче", — заявив американський лідер.

Раніше у своїй соціальній мережі Трамп написав, що розглядає можливість запровадження масштабних банківських санкцій, додаткових обмежень та мит проти Росії. Він пояснив, що ці заходи будуть діяти, поки сторони не досягнуть припинення вогню та остаточної мирної угоди.

Також Трамп заявив, що має отримати відповідь від України щодо її готовності до врегулювання конфлікту.

"Якщо вони не хочуть врегулювання, ми йдемо звідти", — заявив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Дональд Трамп щиро вважає, що Україна повинна буде прийняти умови мирної угоди з російським режимом, бо в неї нібито "немає вибору". Окрім того, він заявив про "значний прогрес" у просуванні мирної угоди між Україною та росіянами, яка повинна припинити бойові дії.