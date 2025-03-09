Маск закликав ввести санкції проти низки впливових українців: хто може попасти до списку

Маск вважає, що такий крок міг би вирішити важливу проблему

Американський мільярдер Ілон Маск закликав застосувати санкції проти десяти українських олігархів, які є найбагатшими у країні. Така заява прозвучала на тлі того, як американські громадяни розгорнули український прапор рекордного розміру, щоб закликати адміністрацію президента США поновити військову допомогу Києву.

Відповідне повідомлення було опубліковано на його сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter). Варто зазначити, що це була відповідь на пост користувача Ніка Сортора, який опублікував відео з розгорнутим українським прапором біля Білого дому та висловив упевненість, що його профінансовано за рахунок американських платників податків.

"Хто заплатив за цей величезний український прапор, який сьогодні розгорнули перед Білим домом? Скільки сотень тисяч це коштувало?" — написав Сортор.

Він також закликав Департамент урядової ефективності (DOGE), яким керує Ілон Маск, перевірити, чи витрачалися кошти з бюджету.

У відповідь Ілон Маск написав таке:

"Введіть санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки у Монако, і це негайно припиниться. Це ключ до головоломки", — написав Маск.

Зазначимо, що раніше "Телеграф", посилаючись на розслідування "Української правди" "Батальйон Монако", писав про українських олігархів, які відпочивали в Монако під час війни.

Костянтин Жеваго,

Ігор та Григорій Суркіси,

Вадим Єрмолаєв,

Вадим Столар та інші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ілон Маск заявив, що його супутникова система є критично важливою для України. Він сказав, що "Весь їхній (український, — Ред.) фронт обрушиться, якщо я її відключу".