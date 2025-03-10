Як торгові війни Трампа знищують економіку США: Bloomberg проаналізував ринок

Чорні дні для Уолл-стріт: обвал акцій, паніка на крипторинку та загроза рецесії

Фондові ринки США та криптовалютний сектор зазнали серйозного падіння на тлі нової хвилі торгових обмежень, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа.

Як повідомляє Bloomberg, індекси впали до найгірших показників з 2022 року, а біткоїн втратив майже 20% вартості за останній місяць.

Розпродаж акцій на американських ринках прискорився, а економісти заговорили про можливу рецесію. Технологічний індекс Nasdaq 100 втратив 3,8%, а S&P 500 опустився на 2,6%, демонструючи найшвидше падіння з лютого 2020 року.

Фінансові аналітики відзначають небезпечний сигнал: індекс S&P 500 вперше з листопада 2023 року опустився нижче 200-денної ковзної середньої. Це може означати, що фондовий ринок входить у фазу тривалого спаду.

Найбільше постраждали акції технологічних гігантів. Наприклад, Tesla втратила 13% вартості, що є її найгіршим показником з 2020 року. Goldman Sachs повідомляє, що хедж-фонди масово скорочують свої позиції, а рейтинг американських акцій знижується провідними світовими аналітиками.

Криптовалюта під ударом

Біткоїн та інші цифрові активи також відчувають сильний тиск. Курс біткоїна впав до 78 180 доларів, що є мінімумом за останні чотири місяці. Токени Solana, Cardano та XRP зазнали ще більших втрат.

Попри прокриптовалютні заяви Дональда Трампа, ринок не знайшов підтримки в анонсованому урядом США стратегічному крипторезерві. Інвестори очікували нових вливань, але дізналися, що резерв складатиметься лише з конфіскованих активів, що викликало розчарування.

Експерти попереджають, що економіка США може стикнутися з новими потрясіннями. Аналітики JPMorgan Chase рекомендують не поспішати з інвестиціями, а HSBC понизив рейтинг американських акцій до "нейтрального" рівня.

На тлі цих подій аналітики припускають, що біткоїн може впасти до рівня 70 000–80 000 доларів, а S&P 500 може втратити ще 8%, опустившись до 5300 пунктів. Лише припинення торгових війн та зниження процентних ставок ФРС можуть допомогти ринкам стабілізуватися.

Ситуація залишається нестабільною, а інвестори в очікуванні подальших дій адміністрації Трампа, які визначать майбутнє як фондового, так і криптовалютного ринку.

Раніше "Телеграф" писав про те, шо українські акції різко зросли на тлі новин про потепління відносин між Києвом і Вашингтоном. Після повідомлень про можливе примирення президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом та ймовірність мирних переговорів, котирування українських компаній на Варшавській фондовій біржі значно підскочили.