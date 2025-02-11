Жодних виключень: Трамп запровадив нові мита на сталь та алюміній для всіх країн

В Білому домі заявили, що дії Трампа спрямовані на сприяння збільшенню виробництва металів всередині США

Президент США Дональд Трамп 10 лютого підписав указ про запровадження 25% мит на весь імпорт сталі та алюмінію в США без будь-яких винятків та виключень. Нові тарифи почнуть діяти вже з 4 березня.

Про це пише інформаційне агентство Bloomberg. Зазначається, що постраждають в першу чергу Канада та Мексика, два найбільші імпортери металів до Сполучених Штатів. Трамп тим часом заявив, що хоче "зробити Америку знову багатою", та заявив, що тарифи можуть стати ще вищими.

В Білому домі заявили, що дії Трампа спрямовані на сприяння збільшенню виробництва металів всередині США, оскільки американська металургія перебуває в занедбаному стані, а країні потрібні нові робочі місця. Введення мит було необхідним, оскільки експортери сталі та алюмінію нібито зловживали винятками, які передбачені попередньою економічною політикою США, що шкодило виробникам.

"По суті, ми запроваджуємо 25%-ві тарифи на весь алюміній і всю сталь без винятку, і це означатиме, що в Сполучених Штатах відкриється багато підприємств", – заявив Трамп.

При цьому видання The Washington Post попереджає, що дії Трампа можуть спрацювати у зворотньому напрямку. Не факт, що мита на імпортні метали дозволять посилити американську металургію. Але точний факт – що введення додаткових мит значно збільшить витрати для виробників, які використовують імпортовані метали, зокрема в автомобілебудування та випуску побутової та іншої техніки. Це позначиться головним чином на кінцевому споживачі, оскільки виробники підвищать ціни на свій товар. Таким чином, новий указ Трампа суперечить його передвиборчим обіцянкам знизити вартість життя.

Нагадаємо, під час передвиборної кампанії Трамп заявляв, що використовуватиме мита для підвищення доходів, скорочення торговельного дефіциту Америки та повернення промисловості до країни. Він обіцяв стягувати від 10 до 20% з усіх товарів, що імпортуються, а також встановити мита до 60% для Китаю. Після перемоги на виборах у листопаді він також пригрозив запровадити 25-відсотковий податок на товари з Канади та Мексики – двох найбільших торгових партнерів США.

Проте 4 лютого Трамп відклав введення запланованих мит щодо Канади та Мексики на 30 днів після того, як досяг поступок від обох країн щодо стримування потоку наркотиків і мігрантів до Штатів. Це дозволило тимчасово відстрочити торгову війну.