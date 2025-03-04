Трамп обклав митами Китай: як відповіли в Піднебесній і що це означає для звичайних людей

Між Китаєм та США розгорається торговельна війна

Президент США Дональд Трамп все ж таки підписав указ про підвищення з 10% до 20% мита на китайські товари. Піднебесна негайно завдала удару у відповідь.

Про це пише WSJ. Офіційною причиною такого кроку в Білому домі називають те, що Китай не зміг вжити заходів для припинення надходження синтетичних опіоїдів, зокрема фентанілу, до США, що є надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Америки.

"Визнаючи той факт, що КНР не вжила належних заходів для пом’якшення кризи незаконних наркотиків, до глави 2(a) Указу № 14195 внесено зміни, вилучивши слова "10 відсотків" і вставивши замість них слова "20 відсотків", — йдеться в указі.

Китай вжив заходів у відповідь і ввів додаткові мита на імпорт зі США основних сільськогосподарських продуктів: 10% – на соєві боби, свинину, яловичину, морепродукти, фрукти, овочі та молочні продукти, 15% – на пшеницю, кукурудзу, курку та бавовну.

Крім того, Китай додав до списку експортного контролю 15 американських компаній, у тому числі аерокосмічних та оборонних. Тепер їм заборонено постачати до Китаю товари подвійного призначення. Окремо китайське міністерство внесло ще десять американських компаній до списку "неблагонадійних суб’єктів" – через їхню військову співпрацю з Тайванем, який Китай вважає своєю територією. "Неблагонадійним" фірмам заборонено торгівлю, їх керівникам заборонено в’їзд у країну, у співробітників анульовано посвідку на проживання.

Також Китай подав позов до ВТО через нові мита США.

За даними WSJ, американські імпортери та підприємства, тепер швидше за все, перекладуть вартість тарифів на споживачів, а це означає, що люди, ймовірно, побачать вищі ціни у продуктових магазинах та автосалонах.

Нагадаємо, під час передвиборної кампанії Трамп заявляв, що використовуватиме мита для підвищення доходів, скорочення торговельного дефіциту Америки та повернення промисловості до країни. Він обіцяв стягувати від 10 до 20% з усіх товарів, що імпортуються, а також встановити мита до 60% для Китаю.