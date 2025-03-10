Как торговые войны Трампа уничтожают экономику США: Bloomberg проанализировал рынок

Черные дни для Уолл-стрит: обвал акций, паника на крипторынке и угроза рецессии.

Фондовые рынки США и криптовалютный сектор подверглись серьезному падению на фоне новой волны торговых ограничений, введенных администрацией Дональда Трампа.

Как сообщает Bloomberg, индексы упали до самых плохих показателей с 2022 года, а биткоин потерял почти 20% стоимости за последний месяц.

Распродажа акций на американских рынках ускорилась, а экономисты заговорили о возможной рецессии. Технологический индекс Nasdaq 100 потерял 3,8%, а S&P 500 опустился на 2,6%, демонстрируя самое быстрое падение с февраля 2020 года.

Финансовые аналитики отмечают опасный сигнал: индекс S&P 500 впервые с ноября 2023 года опустился ниже 200-дневной средней скользящей. Это может означать, что фондовый рынок входит в фазу продолжительного спада.

Больше всего пострадали акции технологических гигантов. Например, Tesla потеряла 13% стоимости, что является ее худшим показателем с 2020 года. Goldman Sachs сообщает, что хедж-фонды массово сокращают свои позиции, а рейтинг американских акций снижается ведущими мировыми аналитиками.

Криптовалюта под ударом

Биткоин и другие цифровые активы также испытывают сильное давление. Курс биткоина упал до 78 180 долларов, что является минимумом за последние четыре месяца. Токены Solana, Cardano и XRP понесли еще большие потери.

Несмотря на прокриптовалютные заявления Дональда Трампа, рынок не нашел поддержки в анонсированном правительством США стратегическом криптозерве. Инвесторы ожидали новых вливаний, но узнали, что резерв будет состоять только из конфискованных активов, что вызвало разочарование.

Эксперты предупреждают, что экономика США может столкнуться с новыми потрясениями. Аналитики JPMorgan Chase рекомендуют не спешить с инвестициями, а HSBC снизил рейтинг американских акций до "нейтрального" уровня.

На фоне этих событий аналитики предполагают, что биткоин может упасть до уровня 70 000–80 000 долларов, а S&P 500 может потерять еще 8%, опустившись до 5300 пунктов. Только прекращение торговых войн и снижение процентных ставок ФРС могут помочь стабилизироваться рынкам.

Ситуация остается нестабильной, а инвесторы в ожидании дальнейших действий администрации Трампа, которые определят будущее как фондового, так и криптовалютного рынка.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинские акции резко выросли на фоне новостей о потеплении отношений между Киевом и Вашингтоном. После сообщений о возможном примирении президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом и вероятности мирных переговоров, котировки украинских компаний на Варшавской фондовой бирже значительно подскочили.