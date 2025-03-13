Суд шокований: на що Міноборони США витрачає мільйони?

Суддя, який розглядав справу щодо звільнення трансгендерних військовослужбовців Міністерством оборони США, зазначив, що витрати на препарати для лікування еректильної дисфункції перевищують фінансування гендерно-підтверджуючої допомоги у вісім разів.

Як повідомляє Newsweek, під час судового засідання у справі "Телботт проти Трампа" суддя Ана Рейес звернула увагу на те, що Міністерство оборони щорічно витрачає близько 5,2 мільйона доларів на медичне забезпечення військовослужбовців із гендерною дисфорією. Водночас витрати на препарати для лікування еректильної дисфункції становлять 42 мільйони доларів на рік.

Окружний суддя США запитала: "Це навіть не похибка округлення, вірно?". Адвокат Міністерства оборони Джейсон Меніон відповів: "Якщо це вартість одного військовослужбовця, це має значення". Коментар від Міністерства оборони щодо цього питання поки що не отримано.

Чому це важливо

Оновлена політика Пентагону щодо трансгендерних військових може вплинути на приблизно 2000 осіб. Збройні сили США вже стикаються з проблемами набору персоналу, а позивачі у справі "Телботт проти Трампа" наголошують, що трансгендерні військовослужбовці пройшли всі необхідні перевірки й відповідають стандартам бойової готовності. Тому їхнє звільнення вважають невиправданим.

Військовий експерт у коментарі для Newsweek зазначив, що без різноманітного кадрового складу збройні сили США можуть втратити цінні таланти та не досягти поставлених цілей щодо утримання та набору персоналу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Європейський парламент гостро розкритикував адміністрацію Дональда Трампа за спроби тиску на Україну з метою примусового припинення вогню. За словами європейських законодавців, США фактично шантажують Київ, змушуючи його до капітуляції перед Росією без участі Європейського Союзу в переговорах.